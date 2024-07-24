Рецепт для похудения: фруктовый смузи

Фруктовый смузи — отличный перекус в летний период и во время похудения. Его легко приготовить в блендере, и он совсем не навредит фигуре — всего 81 ккал на 100 граммов. Вот рецепт.

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На четыре порции возьмите 300 г ананаса, 2 банана, одно манго, 3 столовых ложки сиропа топинамбура, 120 г греческого йогурта, горсть миндаля и 300 мл воды (можно кокосовой).

Перед приготовлением все ингредиенты уберите в морозилку на 10 минут. Очистите ананас, убрав жесткий центральный стебель. Мякоть нарежьте на порционные кусочки. Банан очистите и нарежьте крупными полукольцами. Манго тоже очистите, удалите косточку и нарежьте.

Миндаль обжарьте на сухой сковороде и пробейте в крошку в кофемолке или с помощью блендера. Далее в блендер погрузите нарезанные фрукты, всыпьте орехи, греческий йогурт и добавьте сироп и воду.

Все взбейте сначала на низкой скорости, а потом добавьте обороты. Доведите смузи до однородной консистенции. Блюдо готово! Разлейте смузи по стаканам и уберите в холодильник на 10–15 минут.

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