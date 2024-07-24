Как правильно выбрать свинину и курицу

Минсельхоз зафиксировал снижение стоимости на птицеводческую продукцию и мясо. «Вечерняя Москва» узнала, сильно ли подешевеют курица, свинина, фарш и как можно сэкономить на покупке таких товаров.

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Так, по данным ведомства, заметно подешевела свинина. Ее цена снизилась примерно на 5,4 процента.

Стоимость курятины практически не изменилась, зафиксировано незначительное падение в 0,5 процента.

— Это положительная тенденция. Производство птицепродуктов, а также мяса свинины сейчас заметно увеличилось, отсюда и снижение цен. Конечно, корма для скота значительно выросли в цене, но рентабельность производства бройлера и свинины позволяет производителям перекрывать этот рост без критичных издержек и повышения цен для потребителей, — отметил аналитик Даниил Кашин.



Сейчас килограмм курицы стоит примерно 240 рублей, свинины — 310 рублей. Снижение цен можно заметить и на мясной фарш — 1 килограмм можно приобрести за 700 рублей. Что касается мяса баранины, говядины и утки, то они в принципе совсем незначительно потеряли в цене, примерно 0,5–1 процент.

— Я думаю, что стоимость мясной продукции до конца лета будет снижаться, несмотря на активный шашлычный сезон, — рассказал эксперт.



К августу стоимость мясной и птицеводческой продукции однозначно упадет еще на несколько процентов, считает Даниил Кашин.

Заметнее всего это станет в специализированных магазинах или на рынках.

— Но всегда стоит быть внимательными — в период жары, когда продукты быстро портятся, продавцы могут сбывать некачественный, залежалый товар, — предупреждает эксперт. В первую очередь при выборе курицы не стоит ориентироваться на размер. Крупная курица может быть напичкана гормонами роста, поэтому такой продукт едва ли можно назвать полезным. — Внешне курятина должна быть сухая, без слизи, кровоподтеков, прожилки на мясе — белые или розовые. Запах должен быть легким, свежим. Также можно попробовать провести небольшой эксперимент: при надавливании на мясо не должна выделяться влага или оставаться след. Если след остается, то продукт, вероятно, подвергался заморозке и скорее даже не единожды, — рассказал фермер из Липецкой области Иван Слободянюк.



При выборе мясного фарша также обращайте внимание на внешний вид. Фарш должен быть однородным, без костей, хрящей, сухожилий.

Производитель может добавлять их из соображений экономии.

— Бытует мнение, что замороженное мясо по качеству соответствует свежему, но стоит в разы дешевле. На самом деле, это не совсем так — в замороженном, как правило, граммовка всегда меньше, да и продукт не такой насыщенный по вкусу, — объяснил «Вечерке» фермер.



Эксперт рекомендует приобретать свежее мясо именно в мясных магазинах — так выйдет значительно дешевле.