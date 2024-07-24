Диетический рецепт: вешенки на сковороде

Быстрая и вкусная закуска из грибов станет отличным дополнением к любому столу. Вот как быстро и вкусно приготовить вешенки на сковороде. Они получаются сочными и ароматными, а также не вредят фигуре — всего 84 ккал на 100 г.

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На две порции возьмите 400 г вешенок, 20 мл растительного масла, 7 г чеснока, 15 г имбиря, 35 мл соевого соуса, 10 г зеленого лука, 100 г репчатого лука, 10 мл рисового уксуса, 10 г коричневого сахара и 5 г крахмала.

Отделите вешенки друг от друга и обрежьте корневую систему. Лучше всего это делать кухонными ножницами. Переместите грибы в глубокую посуду и залейте холодной водой, хорошо перемешайте руками и оставьте на семь минут.

Откиньте грибы на дуршлаг и сполосните холодной водой. Встряхните грибы пару раз, чтобы стекла лишняя жидкость. Подготовьте глубокую сковороду.

В сковороде разогрейте растительное масло и выложите туда вешенки. Жарьте на большом огне в течение 10–12 минут, обязательно помешивая. Через несколько минут грибы начнут выделять сок.

Продолжите жарить вешенки, пока жидкость не выпарится. Очистите лук и хорошо промойте его, обмакните салфеткой лишнюю влагу и нарежьте перьями. Добавьте его к грибам. Жарьте около пяти минут на большом огне, помешивая до легкого румянца.

Готовим соус для вешенок. В глубокую миску влейте соевый соус и добавьте в него рисовый уксус. Можно взять лимонный сок или яблочный уксус. Перемешайте. Добавьте коричневый сахар и крахмал. Всыпьте натертые на мелкой терке чеснок и имбирь.

Влейте соус к грибам. Помешивая, прогрейте на умеренном огне пару минут, а потом выключите огонь. Зеленый лук мелко нарежьте и всыпьте к грибам. Блюдо готово!

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