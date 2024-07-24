В Черноморском районе Крыма рыбу от замора спасают кислородом

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Установки для насыщения воды кислородом задействовали в Черноморском районе Крыма из-за гибели рыбы в одном из лиманов. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации района.

"С помощью компрессоров запустили процесс аэрации, чтобы рыбы дышали кислородом и выдыхали углекислый газ", - приводятся в сообщении слова заместителя главы администрации Александра Дудинова.

Отмечается, что рыба гибнет из-за аномально жаркой погоды. Температура воды достигает плюс 30-31 градуса. Высокие температуры приводят к гниению водорослей, что вызывает резкое выделение сероводорода и падение уровня кислорода.

Местные жители, предприниматели, волонтеры и отдыхающие собирают рыбу, чтобы на солнце она не начала разлагаться. Пробы воды и рыба отправлены на анализы.