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Маринованные огурцы с горчицей и хреном: пряная закуска для вашего стола

Маринованные огурцы с горчицей и хреном — необычная вариация классической закуски. Острые и пряные — они отлично будут смотреться на любом столе. Попробуйте приготовить маринованные огурцы с горчицей и хреном по нашему простому рецепту.

Рецепт пряной закуски из маринованных огурцов с горчицей и хреном
© РИА Новости

Ингредиенты

  • Огурцы свежие (лучше небольшие) — 1 кг;
  • Вода — 1 л;
  • Уксус 9% — 200 мл;
  • Сахарный песок — 2-3 ст. л. (по вкусу);
  • Соль — 2 ст. л;
  • Горчица (зернышками или готовая) — 1-2 ст. л;
  • Хрен (тертый или корень) — по вкусу;
  • Чеснок — 3-4 зубчика;
  • Зелень — по вкусу (листья и стебли по вкусу);
  • Перец черный горошком — 5-6 шт;
  • Лавровый лист — 2-3 шт.

Способ приготовления

Огурцы как следует промойте и замочите в холодной воде на пару часов. Так огурцы будут лучше хрустеть. Возьмите подходящую кастрюлю, налейте туда воду и уксус, засыпьте сахарный песок и соль. Поставьте на плиту, вскипятите, варите еще пару минут.

Возьмите предварительно стерилизованные банки. На дно каждой отправьте стебли и листья трав (например, укропа), чеснок, перец горошком, лавровые листья, горчицу и хрен.

Сверху кладите огурцы. Ставьте их вертикально: плотно, но аккуратно.

На огурцы залейте маринад. Важно, чтобы он был горячим и покрывал все огурцы в банке.

Закрутите банки, дайте им остыть и отправьте в холодильник или любое другое прохладное место минимум на пять дней.

Делимся интересной информацией о маринованных огурцах с горчицей и хреном:

  • Калорийность — 25 ккал на 100 мл;
  • Время приготовления — от пяти дней (с учетом времени маринования).

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