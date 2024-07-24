Простой рецепт маринованных кабачков

Готовим маринованные кабачки на зиму: очень простая и вкусная закуска
Любите овощные закуски? Тогда попробуйте маринованные кабачки! Это простое в приготовлении лакомство идеально дополнит обеденный стол. Рассказываем, как замариновать кабачки ломтиками в домашних условиях.
Ингредиенты
- Кабачки — 1 кг;
- Вода — 1 л;
- Лавровый лист — 2-3 шт;
- Перец горошком, гвоздика, соль — по вкусу;
- Белый винный уксус 6% — 200 мл.
Способ приготовления
Кабачки тщательно промойте и, удалив кончики, нарежьте кружочками.
Стерилизуйте банки. Высыпьте на дно перец, гвоздику и лаврушку. Следом плотно выложите нарезанные кабачки. Залейте их кипятком и оставьте на 5 минут.
Перелейте воду из банок в сотейник или кастрюлю. Всыпьте соль и сахар, вскипятите, затем снимите с плиты и добавьте винный уксус. Сразу влейте маринад к кабачкам.
Закрутите банки стерильными крышками и заверните в полотенце. Дайте им полностью остыть при комнатной температуре.
После остывания храните маринованные кабачки в холодильнике.
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