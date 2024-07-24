Пончики, донаты, лукумадес: гайд по самой вкусной выпечке

Пончики или пышки? Москвичи и петербуржцы никогда не придут к общему знаменателю в этом вопросе. К счастью, в других странах таких споров нет. В США обжаренное в масле тесто называют донатами. В Германии — берлинер, в Италии — бомболоне. В Турции и Греции готовят лукумадес или локму. А испаноязычные народы обожают чуррос. Рассказываем, где в Москве попробовать вкусную выпечку.

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«Останкинские пончики»

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Первая пончиковая в Москве появилась в 1953 году. Время идет, но новомодные топпинги здесь не вводят. Встряхните пакет с посыпанными сахарной пудрой румяными колечками и будет вам счастье.

Donutto

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Кому-то шелл, а кто-то предпочитает ринг. Второй — с традиционной дырочкой в центре, которую, по некоторым данным, стали делать в донате в начале XX века, заметив, что серединка плохо пропекается. Как бы то ни было, и шелл, и ринг обильно поливают глазурью и наполняют нежной начинкой.

Tsomi

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Невзрачные на вид пончики по-тбилисски, больше похожие на беляши, лишний раз доказывают неоспоримый факт: внешность обманчива. Понятно это становится уже с первого укуса. И абсолютно не важно, на какой начинке вы остановитесь: классический заварной крем, лимонный, шоколадный, кокосовый, малиновый или облепиховый.

Lukumades

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Говорят, популярные в Греции пончики лукумадес появились в 776 году до нашей эры. Но если в то время максимум, до чего могли додуматься люди, — это полить выпечку медом, то теперь в качестве топпингов используют и черный шоколад, и белый, и Nutella, и фисташковый крем. В качестве посыпок — дробленые орехи или даже тертый сыр.

Zoe

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В императорской России пышки делали, как правило, с отверстием, а пончики — без. Потом все перемешалось: пышки стали пончиками, но в Санкт-Петербурге историю помнят хорошо. Например, в пекарне, которая родом из северной столицы, пончики жарят без дырочек. А чтобы не запутаться окончательно, на выбор всего две начинки — карамель с бобами тонка и ванильный крем с джемом из черной смородины и брусники.

«Гвидон»

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«Вздохи монашки» называется десерт, который сопровождается легендой, как монахиня уронила кусочек теста в раскаленное масло, а попробовав выпечку, ахнула от удовольствия. Подача такая же оригинальная, как и название: пончики покоятся на салфетке в супнице, которая появляется на столе в сопровождении соуса из белого шоколада с осетровой икрой.

Aeroplan.Coffee

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Здесь все просто: на повестке пончики с заварным кремом, шафраном и бурбонской ванилью. Но размышлять долго над тем, как скажется аппетитный пирожок с золотистой корочкой на фигуре, не стоит. Пончики в кофейне готовят в ограниченном количестве: кто успел, тот и съел. А потом и про спортзал можно подумать.

Soma

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Название ресторана отcылает к чудо-эликсиру в ведийской культуре, который, по легенде, дает ощущение абсолютного счастья. Не знаем, что за эффект у напитка, но уверены: такие пышки точно подарят радость. Например, картофельные со сметаной и щучьей икрой или медовые с мороженым и грецким орехом.

Lokmacho

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Главная героиня турецкой кондитерской — локма, которая представляет собой жареные шарики теста, начиненные заварным кремом или шоколадом. Полить десерт можно шоколадом или ограничиться сиропом из меда и корицы. На вторых ролях здесь чуррос, которые также можно и полить, и посыпать вафельной крошкой, воздушным рисом, орешками.

Sangre Fresca

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Испанские чуррос бывают разной формы — в виде палочек, подковы, «улитки». Здесь подают третий вариант, а вместо традиционной чашечки горячего шоколада — теплый какао-соус. Шарик ванильного мороженого — это уже более современное прочтение популярного десерта.