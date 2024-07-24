Рецепт сгущенки со сметаной

В домашних условиях можно приготовить вкуснейший пломбир, с которым не сравнится магазинное мороженое. Для этого вам потребуется всего два ингредиента. Домочадцы будут молить о добавке.

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Возьмите 300 граммов сметаны 20% и банку сгущенного молока. Переложите сметану и сгущенку в чащу блендера. Тщательно взбейте до получения пористой однородной массы. Выложите десерт в подходящую форму и уберите в морозилку до застывания. Блюдо готово! При подаче можно украсить фруктами, орехами, коксовой или шоколадной стружкой.

Ранее сообщалось, что пельмени можно приготовить хитрым способом, чтобы они стали не просто менее калорийными, но еще и полезными. Вот рецепт таких пельменей: на 100 г всего 151 ккал.

До этого NEWS.ru рассказывал, как приготовить запеканку как в СССР. Секрет такой запеканки заключается в рецепте по ГОСТу 1964 года, который оставался неизменным до середины 1980-х годов.

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