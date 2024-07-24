Рецепт сочного бульона для пельменей

Как сделать пельмени еще более аппетитными и сочными? Достаточно сварить их в овощном бульоне! Рассказываем, как приготовить любимое блюдо по особому рецепту.

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Ингредиенты

Пельмени — 400 г;

Вода — 2 л;

Укроп, петрушка, зеленый лук — пучок;

Морковь — 1 шт;

Лавровый лист — 2 шт;

Перец горошком — 3–4 шт;

Масло сливочное — 20 г;

Соль — по вкусу.

Способ приготовления

Морковь нашинкуйте на мелкой терке, зелень измельчите ножом.

Вскипятите воду в глубокой кастрюле. Всыпьте в нее пельмени и готовьте, помешивая, 2–3 минуты.

Когда вода снова закипит, всыпьте к пельменям перец и лаврушку. Следом отправьте морковь. После третьего закипания убавьте огонь, накройте кастрюлю крышкой и варите 7–10 минут. Готовые пельмени должны всплыть на поверхность.

Снимите кастрюлю с огня, добавьте к пельменям измельченную зелень и сливочное масло, хорошо перемешайте и оставьте настаиваться на 10 минут.

Сочные и аппетитные пельмени с бульоном готовы!

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