Рецепт сочного бульона для пельменей

Как сварить пельмени с бульоном: максимально сочно и сытно
Как сделать пельмени еще более аппетитными и сочными? Достаточно сварить их в овощном бульоне! Рассказываем, как приготовить любимое блюдо по особому рецепту.
Ингредиенты
- Пельмени — 400 г;
- Вода — 2 л;
- Укроп, петрушка, зеленый лук — пучок;
- Морковь — 1 шт;
- Лавровый лист — 2 шт;
- Перец горошком — 3–4 шт;
- Масло сливочное — 20 г;
- Соль — по вкусу.
Способ приготовления
Морковь нашинкуйте на мелкой терке, зелень измельчите ножом.
Вскипятите воду в глубокой кастрюле. Всыпьте в нее пельмени и готовьте, помешивая, 2–3 минуты.
Когда вода снова закипит, всыпьте к пельменям перец и лаврушку. Следом отправьте морковь. После третьего закипания убавьте огонь, накройте кастрюлю крышкой и варите 7–10 минут. Готовые пельмени должны всплыть на поверхность.
Снимите кастрюлю с огня, добавьте к пельменям измельченную зелень и сливочное масло, хорошо перемешайте и оставьте настаиваться на 10 минут.
Сочные и аппетитные пельмени с бульоном готовы!
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