Ресторатор предупредил о рисках «темных кухонь»

«Темные кухни», доставляющие готовую еду, несут риски для здоровья граждан России, поделился мнением с НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. По его словам, об открытии таких подпольных точек не знает никто, даже Роспотребнадзор.

© Global Look Press

Когда ты открываешь какую-то точку в подвале, нахождение которой не знает никто, даже Роспотребнадзор узнает о ней тогда, когда что-то уже произошло... Где работают непонятные люди без медкнижек, оформления. Они выставляют свою еду на маркетплейсах, где угодно. Они создают реальные риски, которые надо каким-то образом останавливать, — отметил Миронов.



Он добавил, что большое число расплодившихся «темных кухонь» пытаются конкурировать с ресторанами. Однако ресторан находится на виду, его работники официально устроены, он платит налоги в бюджет, а у его продукции есть фиксированная себестоимость — в отличие от многочисленных точек dark kitchens.

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова ранее рассказала, что рестораны «быстрой еды» торгуют не только вредной пищей. По ее словам, среди фастфуда можно найти полезные салаты, а вместо майонеза лучше заказать кетчуп или горчицу.