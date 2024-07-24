Рецепт маринованного рецепта

Маринованный чеснок — вкусная и пряная закуска. Его можно добавлять в блюда или есть самостоятельно. Делимся простым и понятным рецептом маринованного чеснока. С его помощью вы приготовите острую закуску дома своими руками.

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Ингредиенты

Чеснок — 200 г (примерно 2-3 головки);

Уксус (яблочный или винный) — 200 мл;

Вода — 100 мл;

Сахар — 1-2 ст. л;

Соль — 1 ст. л;

Специи (черный перец горошком, лавровый лист, красный перец, тимьян и т. д.) — по вкусу;

Оливковое или растительное масло — по желанию.

Способ приготовления

Очистите зубчики чеснока от шелухи. Если зубчики крупные, можно разрезать их пополам.

В небольшой кастрюле смешайте уксус, воду, сахар и соль. Добавьте специи по вкусу. Доведите до кипения и варите на среднем огне 5–7 минут, пока сахар и соль не растворятся.

В стерилизованные банки уложите зубчики чеснока. Залейте горячим маринадом так, чтобы чеснок был полностью покрыт.

Закройте банки крышками и дайте им остыть до комнатной температуры. Затем можно хранить в холодильнике.

Для лучшего вкуса дайте чесноку настояться в холодильнике минимум одну-две недели перед употреблением.

Вот дополнительная информация о маринованном чесноке:

калорийность — 80 ккал на 100 мл;

время приготовления — около суток (с учетом времени маринования).

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