Чай с лимоном: правда ли он укрепляет иммунитет и борется с инфекциями

Чай с лимоном стал одним из самых популярных напитков. Особенно его начинают пить во время сезона простуд, так как многие верят в его целебные свойства. Однако действительно ли это так.

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Лимон является естественным источником кислоты, которая может раздражать оболочку желудка. Особенно если у человека гастрит, язва и другие заболевания ЖКТ. Поэтому врачи рекомендуют заменить лимон на молоко, мед или травы.

Большое количество крепкого чая с лимоном могут вызвать расстройства нервной системы, привести к бессоннице, тревожности, усталости и сонливости. Танин и витамин С возбуждают нервную систему.

При этом чай с лимоном разрушают зубную эмаль. Самый большой вред от напитка, если его пить до или после еды. Ученые рекомендуют пить до четырех чашек чая в день.

Ранее сообщалось, что зеленый чай является лидером среди чаев, способных разогнать метаболизм и избавить от жира на животе, благодаря антиоксидантам и растительным соединениям. Недавнее исследование показало, что употреблявшие четыре и более чашки зеленого чая в день были на 44% меньше подвержены риску развития абдоминального ожирения, чем участники, которые не пили его.