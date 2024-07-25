В рыбном паштете «Путина» нашли опасные бактерии

Эксперты Роскачества провели проверку 16 российских брендов рыбных паштетов и обнаружили опасные для здоровья бактерии в продукции одной из марок, сообщает ТАСС. В риетах «Путина» нашли бактерии Bacillus cereus, способные вызвать пищевое отравление у людей с ослабленным иммунитетом.

Также в паштете от сети «Лента» выявлено избыточное количество микроорганизмов, что связано с недостаточной термической обработкой товара после фасовки. Недостаточная пастеризация продукта может привести к его быстрой порче.

Кроме того, выявлены случаи подмены дорогих видов рыбы на более дешевые в продукции некоторых компаний, включая «Самокат», «Ашан», и другие. Например, многие заменили треску на минтай, а форель и кету — на горбушу. Однако ни в одной продукции не были обнаружены бактерии кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококки, плесень и дрожжи.

В результате исследования риеты из желтоперого тунца от «Вкусвилл» и «365 дней» признаны соответствующими требованиям законодательства, а продукцию от «Санта Бремор» признана соответствующей высоким стандартам Роскачества.

Ранее директор департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова рассказала, что при выборе переработанной мясной и рыбной продукции стоит отдавать предпочтение представителям крупных брендов. По ее словам, они с большей долей вероятности будут избегать использования запрещенной в России добавки — так называемого мясного клея.