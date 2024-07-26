Брют — почему россияне все чаще выбирают этот вид вина

Россияне перешли с полусладкого игристого на брют — в первом полугодии доля игристых вин с низким содержанием сахара достигла 40 процентов от общего объема производства. Об этом со ссылкой на исследование Роскачества пишут «Ведомости».

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К игристому с низким содержанием сахара эксперты относят брют, экстра-брют и полусухие игристые вина. Всего было выпущено 30 миллионов литров напитков этой категории, что позволило им впервые в современной истории России обогнать производство полусладкого игристого вина (28,5 миллиона литров). На сладкие игристые пришлось только 4 миллиона литров.

Наращивание производства брюта эксперты связывают с ростом спроса населения на напитки с низким содержанием сахара. Так, в Simple Group отметили, что продажи такого алкоголя в январе-июне увеличились на 45 процентов в годовом выражении. При этом доля российских сухих вин выросла с 19 до 24 процентов, а импортных — снизилась с 68 до 63 процентов.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин рассказал, что их организация столкнулась с падением продаж полусладких вин втрое за период с 2015 года по июнь 2024-го. В то же время брют стали покупать в пять раз больше, добавил он.

Руководитель «Винного гида России», директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева объяснила, что в РФ меняется «культура пития». Теперь потребитель больше обращает внимание на стилистику вина и нюансы вкуса, чем на сладость напитка.

Ранее стало известно, что в мае 2024 года поставки европейского вина в Россию упали до минимального с февраля 2015 года уровня. Ввоз сократился в 2,5 раза месяц к месяцу, до 8,9 тысячи тонн. Для сравнения: восемь лет назад страны ЕС поставляли в Россию 8,5 тысячи тонн вина.