Сервис Яндекс Еда упростил выбор блюд для здорового питания
Яндекс Еда представила новую функцию, которая поможет пользователям легче выбирать блюда, соответствующие их диетическим потребностям. Теперь сервис позволяет фильтровать меню ресторанов по таким параметрам, как содержание белков, жиров и углеводов.
Нововведение позволит людям, придерживающимся диет с низким содержанием углеводов, высоким содержанием белка или другим специальным режимам питания, быстрее находить подходящие блюда. Для того чтобы блюда попадали в новые фильтры, рестораны должны предоставить информацию о их пищевой ценности. Если такой информации нет, сервис использует данные из открытых источников или алгоритмы машинного обучения для ее получения.
Решение о добавлении новых фильтров было принято после опроса пользователей, которые выразили желание видеть такую функцию в сервисе. Разработка фильтров велась совместно с экспертами школы онлайн-фитнеса #Sekta, которые помогли определить наиболее востребованные диетические предпочтения и разработать соответствующие алгоритмы.