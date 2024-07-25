Рецепт для похудения: запеканка в мультиварке

Картофельная запеканка может стать отличной альтернативой надоевшему пюре. Есть много разных рецептов этого блюда: с сосисками, мясным фаршем и грибами. Однако сегодня предлагаем рецепт классической запеканки в мультиварке. Всего 115 ккал на 100 г.

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На четыре порции возьмите 500 г картофеля, 120 мл молока, два куриных яйца, 100 г твердого сыра, 30 г сливочного масла, луковицу, соль и специи по вкусу.

Репчатый лук почистите и нарежьте тонкими полукольцами. На мультиварке включите программу «Выпечка» и обжарьте лук до золотистости на сливочном масле. После выньте его из мультиварки.

Картофель почистите и с помощью шинковки нарежьте на слайсы. Погрузите в холодную воду на пару минут, чтобы убрать лишний крахмал.

Приготовьте заливку. Венчиком взбейте сырые куриные яйца, налейте молоко и перемешайте до однородной массы. Посолите и приправьте по вкусу.

Сыр натрите на крупной терке. Всыпьте половину в яично-молочную смесь, перемешайте.

В емкость мультиварки выложите половину картофеля и разровняйте. Сверху выложите лук и вылейте яично-молочную смесь. Разложите вторую часть картофеля, посыпьте сыром.

Установите программу «Выпечка» и готовьте один час. Готовую запеканку переверните на тарелку и посыпьте зеленью. Блюдо готово!

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