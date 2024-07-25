Маринуем хрустящие огурцы в банке: простой рецепт

Любите хрустящие маринованные огурчики? Тогда приготовьте овощную закуску по этому простому рецепту! Вам понадобятся литровая банка и минимум усилий.

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Ингредиенты

Огурцы — 600 г

Укроп — 1 зонтик

Лавровый лист — 2 шт.

Листья черной смородины и вишни — 3-4 шт.

Соль — 2 ч. л.

Сахар — 2 ч. л.

Уксусная эссенция 70% — 2 ч. л.

Способ приготовления