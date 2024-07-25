Необычный рецепт сладких маринованных огурцов

Сладкие маринованные огурцы — необычный рецепт
Каждая хозяйка, помимо использования проверенных рецептов для домашних заготовок, рано или поздно пробует новые способы консервации. Как раз для такого случая делимся рецептом сладких маринованных огурцов.
Ингредиенты:
- Огурцы — 1,5 кг;
- Вода — 2 л;
- Сахар — 250 г;
- Соль (не йодированная) — 2 ст. л;
- Столовый уксус 9% — 200 мл;
- Чеснок — 6 долек;
- Свежие листья смородины — 4 шт.
В кастрюлю всыпать соль и сахар, добавить воду и уксус. Вскипятить и остудить. Банки простерилизовать, на дно уложить листья смородины, дольки чеснока. Плотно заложить в банку огурцы, залить остывшим маринадом и сверху накрыть металлической крышкой, не закатывая. Банки поставить в глубокую емкость, залить водой по плечики и поставить на большой огонь. Когда огурцы начнут менять цвет — на это потребуется около 10–15 минут, — банки можно доставать из воды и закатывать.
- Калорийность на 100 г: 20 ккал;
- БЖУ: 1,0/0,2/3,5;
- Время приготовления: 40 минут.
Ранее мы поделились рецептом маринованных огурцов с зеленью.