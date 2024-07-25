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Сладкие маринованные огурцы — необычный рецепт

Каждая хозяйка, помимо использования проверенных рецептов для домашних заготовок, рано или поздно пробует новые способы консервации. Как раз для такого случая делимся рецептом сладких маринованных огурцов.

Необычный рецепт сладких маринованных огурцов
© РИА Новости

Ингредиенты:

  • Огурцы — 1,5 кг;
  • Вода — 2 л;
  • Сахар — 250 г;
  • Соль (не йодированная) — 2 ст. л;
  • Столовый уксус 9% — 200 мл;
  • Чеснок — 6 долек;
  • Свежие листья смородины — 4 шт.

В кастрюлю всыпать соль и сахар, добавить воду и уксус. Вскипятить и остудить. Банки простерилизовать, на дно уложить листья смородины, дольки чеснока. Плотно заложить в банку огурцы, залить остывшим маринадом и сверху накрыть металлической крышкой, не закатывая. Банки поставить в глубокую емкость, залить водой по плечики и поставить на большой огонь. Когда огурцы начнут менять цвет — на это потребуется около 10–15 минут, — банки можно доставать из воды и закатывать.

  • Калорийность на 100 г: 20 ккал;
  • БЖУ: 1,0/0,2/3,5;
  • Время приготовления: 40 минут.

Ранее мы поделились рецептом маринованных огурцов с зеленью.

Еда