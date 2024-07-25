Как сделать заготовку из крыжовника без варки

Запасаемся крыжовником на зиму: делаем ягодную заготовку без варки
Планируете запастись крыжовником на зиму? Следуйте этому рецепту, и всего за 30 минут у вас получится вкусная закуска к чаю! Вам потребуются только два ингредиента — и никакой варки.
Ингредиенты
- Крыжовник — 1 кг
- Сахар — 1 кг
Способ приготовления
- Стерилизуйте банки и крышки.
- Хорошо промойте ягоды. Очистите от хвостиков и веточек. Обдайте кипящей водой и дайте просохнуть.
- Измельчите ягоды в чаше блендера или проверните через мясорубку.
- Всыпьте в пюре сахар, хорошо перемешайте. Оставьте до полного растворения сахара. Время от времени помешивайте.
- Влейте смесь в сухие банки. Поверх насыпьте 1 ст. л. сахара, чтобы варенье не заплесневело.
Крыжовник на зиму готов! Храните в холодильнике.
- Время приготовления — 30 минут.
- Калорийность — 205 ккал на 100 г.