Как сделать заготовку из крыжовника без варки

Планируете запастись крыжовником на зиму? Следуйте этому рецепту, и всего за 30 минут у вас получится вкусная закуска к чаю! Вам потребуются только два ингредиента — и никакой варки.

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Ингредиенты

Крыжовник — 1 кг

Сахар — 1 кг

Способ приготовления

Стерилизуйте банки и крышки. Хорошо промойте ягоды. Очистите от хвостиков и веточек. Обдайте кипящей водой и дайте просохнуть. Измельчите ягоды в чаше блендера или проверните через мясорубку. Всыпьте в пюре сахар, хорошо перемешайте. Оставьте до полного растворения сахара. Время от времени помешивайте. Влейте смесь в сухие банки. Поверх насыпьте 1 ст. л. сахара, чтобы варенье не заплесневело.

Крыжовник на зиму готов! Храните в холодильнике.