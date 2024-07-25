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Запасаемся крыжовником на зиму: делаем ягодную заготовку без варки

Планируете запастись крыжовником на зиму? Следуйте этому рецепту, и всего за 30 минут у вас получится вкусная закуска к чаю! Вам потребуются только два ингредиента — и никакой варки.

Как сделать заготовку из крыжовника без варки
© РИА Новости

Ингредиенты

  • Крыжовник — 1 кг
  • Сахар — 1 кг

Способ приготовления

  1. Стерилизуйте банки и крышки.
  2. Хорошо промойте ягоды. Очистите от хвостиков и веточек. Обдайте кипящей водой и дайте просохнуть.
  3. Измельчите ягоды в чаше блендера или проверните через мясорубку.
  4. Всыпьте в пюре сахар, хорошо перемешайте. Оставьте до полного растворения сахара. Время от времени помешивайте.
  5. Влейте смесь в сухие банки. Поверх насыпьте 1 ст. л. сахара, чтобы варенье не заплесневело.

Крыжовник на зиму готов! Храните в холодильнике.

  • Время приготовления — 30 минут.
  • Калорийность — 205 ккал на 100 г.