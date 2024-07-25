Домашняя аджика: рецепт острой грузинской приправы

Аджика — очень популярная у грузин и абхазов острая приправа. Интересно, что в классическом рецепте этого блюда нет помидоров. Мы делимся с вами легкой пошаговой инструкцией: приготовьте простую, но очень вкусную версию домашней аджики.

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Ингредиенты

Помидоры — 1 кг;

Перец сладкий (болгарский) — 500 г;

Чеснок — 5-6 зубчиков;

Перец острый (по вкусу) — 1-2 шт. (или по желанию);

Соль — 1-2 ст. л. (по вкусу);

Сахар — 1 ст. л. (по желанию);

Уксус (9%) — 2-3 ст. л. (по желанию);

Зелень (петрушка, укроп) — по вкусу.

Способ приготовления

Помидоры и перцы хорошо промойте. У помидоров удалите плодоножки, а у перца — семена и хвостики. Пропустите помидоры, сладкий и острый перец через мясорубку или измельчите в блендере до получения однородной массы. Вы можете регулировать количество острого перца в зависимости от ваших предпочтений.

Чеснок очистите, пропустите через чеснокодавку и добавьте в овощную массу. Если любите более острый вкус, можно добавить больше острого перца.

Добавьте соль, сахар и уксус по вкусу. Для более насыщенного вкуса можно добавить специи, такие как кориандр или базилик. Все тщательно перемешайте.

Переложите смесь в кастрюлю и доведите до кипения на среднем огне. Затем уменьшите огонь и тушите аджику около 30–40 минут, периодически помешивая.

Готовую аджику разложите по стерилизованным банкам и закройте крышками. Если вы планируете хранить ее долго, можно дополнительно стерилизовать банки.

Дайте банкам остыть при комнатной температуре, затем храните в прохладном месте.

Вот дополнительная информация о домашней аджике:

Калорийность — 50 ккал на 100 г;

Время приготовления — около часа.

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