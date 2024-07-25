Рецепт классической русской закуски из баклажанов

Баклажанная икра — популярное овощное блюдо. На Руси оно известно с XVII века, есть версия, что его завезли из стран Востока. Попробуйте приготовить баклажанную икру дома по нашему рецепту: низкокалорийно, но очень вкусно.

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Ингредиенты

Баклажаны — 1 кг;

Помидоры — 500 г;

Лук — 2-3 шт;

Морковь — 1 шт. (по желанию);

Чеснок — 4 зубчика;

Перец, приправы, соль — по вкусу;

Масло — 100–150 мл;

Уксус (по желанию) — 5–10 мл;

Зелень — по вкусу.

Способ приготовления

Баклажаны нарежьте кубиками или полосками, посолите и отложите их на 30 минут, чтобы они избавились от горечи и пустили сок. Затем как следует помойте и обсушите их.

В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Нарежьте лук и обжарьте до прозрачности, добавьте тертую морковь (если используете) и продолжайте жарить еще несколько минут.

В сковороду добавьте подготовленные баклажаны и добейтесь их мягкости. Не забывайте помешивать.

Помидоры нарежьте и добавьте в сковороду. Если хотите, можно предварительно удалить кожицу (для этого их можно ошпарить кипятком). Тушите смесь на среднем огне около 15–20 минут.

В конце добавьте чеснок, пропущенный через чеснокодавку, соль, приправы и перец по вкусу. Если хотите, добавьте уксус для пикантности.

Продолжайте тушить икру еще 5–10 минут, чтобы все ингредиенты хорошо пропитались друг другом.

Дайте икре немного остыть. Подавайте как закуску, намазанную на хлеб, или как гарнир к мясным блюдам.

Вот дополнительная информация о баклажанной икре:

Калорийность — 65 ккал на 100 г;

Время приготовления — около часа.

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