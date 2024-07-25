Советский рецепт ромовой бабы

В детстве ромовую бабу ели все, другое дело, что не каждый вспомнит, насколько прекрасна эта выпечка на вкус. Чтобы ненадолго вернуться в беззаботные годы, предлагаем приготовить ромовую бабу по советскому рецепту.

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Ингредиенты для теста:

Пшеничная мука — 480 г;

Куриные яйца — 5 шт;

Молоко 3,2% — 180 мл;

Сливочное масло 82,5% — 75 г;

Сахар — 50 г;

Сухие дрожжи — 6 г;

Изюм кишмиш — 80 г;

Соль — на кончике ножа.

Ингредиенты для сиропа:

вода — ¾ ст.,

ром — 2 ст. л.;

лимонный сок — 2 ч. л.;

сахар — 100 г.

Ингредиенты для помадки:

Вода — 2 ст. л;

Лимонный сок — 1 ч. л;

Топленое сливочное масло — 0,5 ч. л;

Уксус столовый 9% — ¼ ч. л;

Сахар — 50 г.

Молоко нагреть на слабом огне, не доводя до кипения. Добавить в него сухие дрожжи, всыпать 240 г муки и вымешать миксером. Полученную смесь накрыть плотно крышкой и поставить в тепло. Опара будет готова, как только появятся первые пузыри.

Сливочное масло выдержать при комнатной температуре, пока оно не станет мягким, и затем миксером тщательно смешать его с сахаром. Добавить в смесь яйца, продолжая мешать. Затем добавить подошедшую опару, остатки муки и соль, тщательно вымесить тесто и оставить его при комнатной температуре на 1,5 часа.

Изюм перебрать, промыть и залить кипятком на 20 минут. Затем добавить сушеные ягоды в тесто, вымесить его руками и разделить на заготовки для выпечки. Размер заготовок зависит от объема формочек для выпекания — они должны быть заполнены не более чем на 1/3. Если формочки металлические, то их необходимо смазать сливочным маслом, силиконовые в этом не нуждаются.

После того как тесто распределено по формам, их необходимо оставить в тепле на 20 минут, чтобы заготовки поднялись. Затем ставим противень с формами в духовку и выпекаем около 30 минут при температуре 220 градусов.

Для сиропа смешиваем воду с сахаром, кипятим и вливаем лимонный сок и алкоголь. Готовые кексы опускаем в горячий сироп на 1,5 минуты, чтобы они полностью пропитались, и затем выкладываем на сервировочное блюдо.

Для приготовления помадки смешиваем все ингредиенты, ставим на маленький огонь и увариваем до тех пор, пока глазурь не станет тягучей. Смазываем горячей помадкой каждый кекс и даем остыть. Пирожное ромовая баба по советскому рецепту готово!

Калорийность на 100 г: 237 ккал;

БЖУ: 3,2/6,7/40,9;

Время приготовления: 3 часа.

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