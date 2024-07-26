Эксперты порекомендовали напиток для снижения тяги к никотину

Курение является фактором риска развития множества заболеваний. Эксперты назвали освежающий напиток, который помогает облегчить тягу к никотину.

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Речь о зелёном чае со льдом. Антиоксиданты и аминокислоты в этом напитке помогают уменьшить желание курить и даже восстанавливают ткани, повреждённые пагубной привычкой.

Зелёный чай содержит L-теанин — аминокислоту, известную своим успокаивающим действием. В отличие от других релаксантов, он не вызывает сонливости, что делает его идеальным средством для снятия напряжения, часто испытываемого после отказа от никотина.

Кроме того, эта аминокислота помогает контролировать сильную тягу к никотину, возникающую в процессе отказа от курения.