Эксперт развенчал четыре мифа о мороженом

Мороженое — идеальный десерт в разгар летнего сезона. Однако вокруг него сложилось много стереотипов: ненатуральные составы, вред фигуре, отсутствие пользы. Менеджер отдела исследований и разработок мороженого «Инмарко» Татьяна Славец в беседе с «Вечерней Москвой» развенчала четыре главных мифа о летнем лакомстве.

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Миф № 1. Калорийное

Как и многие продукты, мороженое содержит белки, жиры и углеводы. Однако мороженое не больше, чем любой другой продукт, может сказываться на фигуре, если вести активный образ жизни. Более того, сегодня существует огромное количество низкокалорийных и диетических вариантов.

В частности, «королем» диетического мороженого можно смело назвать фруктовый лед. В этом десерте калорийность сведена к минимуму. Для создания разнообразных вкусов — сочного апельсина, арбузного фреша, яблока, ананаса и других — используется фруктовый или ягодный сок.

"Существует миф, что если у фруктового льда яркий цвет, значит, в нем нет ничего натурального. На самом деле это не так. Зачастую для создания яркого цвета используются натуральные красители, такие как экстракт водоросли спирулины или концентрированный сок свеклы. Этот десерт — отличная альтернатива другим сладостям: энергетическая ценность такого мороженого может составлять всего 50–70 ккал", — объяснила Славец.



Однако есть те, кто не любит фруктовый лед и предпочитает мороженое только на молочной основе. Для таких случаев тоже есть легкие десерты.

Миф № 2. Мороженое не может быть полезным

На самом деле десерт содержит много полезных веществ. Например, молоко в составе — это источник кальция, железа и целого ряда других макро- и микроэлементов. Мороженое — это также необходимые человеку белки, жиры и углеводы, уточнила эксперт.

Некоторые производители дополнительно обогащают составы или делают их под запросы покупателей. Например, любители ПП-лакомств в магазинах теперь могут найти мороженое с добавлением натуральных и полезных йогуртных культур, натурального джема и даже десерты на кокосовом молоке.

Кроме того, существуют детские лакомства, специально созданные с пониженным содержанием сахара и добавлением фруктовых соков. Сегодня мороженое неспроста пользуется большим доверием у родителей: в умеренных количествах десерт может стать частью разнообразного и полезного рациона для детей.

Миф № 3. Не может быть самостоятельным перекусом

Этот стереотип вытекает из предыдущего и связан с тем, что мороженое воспринимают исключительно как десерт. В действительности мороженое содержит оптимальное количество белков и жиров. Благодаря такому составу оно отлично подходит для полноценного перекуса, особенно в жаркий период.

Сделать перекус гармоничным помогают также дополнительные ингредиенты. Например, мороженое с добавлением кукурузных хлопьев или попкорна дает организму необходимую клетчатку, которая содержится в этих ингредиентах. Она помогает быстрее почувствовать насыщение и при этом не переедать. Важную роль играет и формат: мороженое в пинте (маленьком ведерке) удобно держать в руке и есть на ходу либо наслаждаться вкусом при просмотре фильма.

Миф № 4. Раньше было лучше

«Раньше мороженое было другим» — по-прежнему актуальное мнение среди покупателей. На рынке действительно появляются все новые вкусы, которые могут показаться непривычными. Но если говорить о производителях с богатой историей, то большинство из них с момента выпуска мороженого в продажу бережно передает рецептуру, стараясь сохранить тот самый вкус.

Так, главная фишка знакомого многим эскимо в белой глазури как раз в неизменности вкуса. Оно вызывает ассоциацию с покупкой мороженого в киосках и ларьках, навевая воспоминания из детства. Чтобы найти такое мороженое, стоит посмотреть в сторону брендов, которые работают на рынке более 30 лет.