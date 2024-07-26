Депутат назвал идеальное время для покупки арбузов

Самые сочные и спелые арбузы можно купить в период с 1 августа по 5 сентября, рассказал депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. В беседе с NEWS.ru парламентарий уточнил, что с середины июля до конца августа плоды достигают своей спелости и обладают максимальным содержанием сахаров.

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"В России зрелые арбузы обычно начинают поступать на рынок с 10–15 июля. К середине августа их качество наилучшее: они крупные, сладкие и сочные. Наиболее удачные даты для приобретения этих освежающих фруктов — с 1 августа по 5 сентября", — пояснил Чаплин.



По его словам, после 20 августа в северных регионах можно столкнуться с уменьшением качества свежих арбузов. Чаплин посоветовал при выборе обращать внимание на вес и повреждения корки. Он уточнил, что арбуз должен быть тяжелым с ровной коркой. Кроме того, при постукивании звук должен быть глухим.

"С 1 по 15 августа — это пик сезона. Арбузы в этот период отличаются особенно насыщенным вкусом и сладостью. Важно следить за советами продавцов и проверять степень зрелости. Бывалые покупатели рекомендуют постукивать по кожуре арбуза: звук должен быть глухим. Также стоит обратить внимание на «хвостик» — если он сухой, это знак, что фрукт созрел", — добавил депутат.



Биолог Ирина Лялина ранее рассказала, что некоторые россияне любят есть арбузы с хлебом, однако это может быть опасно для здоровья. Она отметила, что такое сочетание продуктов несет в себе определенные риски, например проблемы с пищеварением.