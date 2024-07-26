Как долго может храниться бутилированная вода

Эксперт Абрамов: вода в бутылках в открытом виде хранится до 19 дней. Вы тоже из тех людей, кто уверен, что бутилированная вода не имеет срока годности? Тогда вы очень удивитесь. На самом деле вода, как и любая другая пища, не хранится вечно, особенно в неподходящих условиях. Рассказываем, как долго можно хранить воду в бутылках и из-за чего она может испортиться.

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Правда ли, что у воды в бутылках есть срок годности? Да, и он не такой уж большой.

Сколько хранится вода в бутылках

Как только вы открываете воду, начинается обратный отсчёт срока её годности, рассказал специалист экологической лаборатории «ТестЭко» Алексей Абрамов. Открытая бутылка в зависимости от объёма будет храниться от пяти до 19 дней.

Почему портится вода в бутылках

Вода в бутылках может стать непригодной для питья из-за несоблюдения температурного режима, правил транспортировки и хранения.

Это приводит к тому, что в воде скапливаются микроорганизмы, которые плохо сказываются на самочувствии человека, сказал Абрамов.

Причём понять, что вода испортилась, далеко не всегда можно по вкусу и запаху, добавил он.

Как правильно хранить воду

Закрытую воду нужно хранить при температуре от 0 до 25 градусов, заключил эксперт.

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