Мука — важный компонент многих блюд. Самая популярная — пшеничная, она есть на кухне практически у каждой хозяйки. Но бывает, что продукта не оказывается под рукой. Эксперты рассказали, чем можно заменить пшеничную муку в блюдах.

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Если без муки в блюде никак, можно сделать ее самостоятельно из овсяных хлопьев. Нужно просто перемолоть овсянку в блендере до порошкообразного состояния. Таким же образом можно поступить с гречкой, но перед этим ее нужно немного отварить.

Крахмал бывает кукурузный и картофельный. По своей калорийности он схож с пшеничной мукой, однако для приготовления блюд крахмала требуется гораздо меньше. Данный продукту улучшает работу кишечника.

Если сварить нут, чечевицу или фасоль, а далее измельчить блендером, получится неплохая замена пшеничной муки. Такую основу можно использовать для приготовления десертов.

Манка — довольно известная альтернатива муке, особенно при приготовлении запеканок и сырников. Важно использовать разбухшую манку, для этого крупу нужно залить водой, передает Общественная Служба Новостей.

Следует ограничивать себя в употреблении мучного, однако полный отказ от таких продуктов может только навредить здоровью. Об этом рассказала врач-нутрициолог Екатерина Кузина.