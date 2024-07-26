Эксперты перечислили главные ошибки в хранении продуктов

Многие сталкивались с тем, что супы быстро портятся, даже если стоят в холодильнике. Особенно часто это случается в теплое время года. Вот основные ошибки.

© unsplash

Все знают, что зелень — один из основных компонентов супов. Однако не все любят ее варить, поэтому отправляют ее в первое блюдо без термической обработки. Из-за этого суп быстро портится. Свежую зелень лучше добавить в тарелку, а не в кастрюлю.

Еще одна причина — чеснок или сок лимона. Если добавлять их в суп в самом конце, то блюдо довольно быстро испортится. Эти продукты лучше добавлять прямо в тарелку, рассказала повар Юлия Архипова изданию «Белновости».

Ранее сообщалось, что некоторые огородники не знают, куда деть богатый урожай зелени, петрушки и укропа. Вот как можно сохранить свежеть зелени, при этом не занимая много места.

До этого NEWS.ru пошагово рассказал, как приготовить идеальные оладьи. Это блюдо — сытное и в меру сладкое угощение с приятной текстурой, которое идеально подойдет на завтрак. Для его приготовления понадобятся кефир, мука, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар и сода.

Также опытные хозяйки поделились рецептом хрустящих кисло-сладких маринованных огурчиков, которые хранятся при комнатной температуре и сохраняют свежесть и вкус.