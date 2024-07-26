Как проверить арбуз на нитраты

Июньские и июльские арбузы могут содержать в себе вредные для организма нитраты. Их наличие можно обнаружить с помощью специальных приборов, а можно и прибегнуть к обычным хитростям.

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Арбуз можно проверить на наличие нитратов даже не выходя из дома. Для начала осмотрите поверхность ягоды. Корка должна быть гладкой и ровной. Если на арбузе есть бугорки, значит, его «накачали». Обычно у таких арбузов толстая корка.

Также обратите внимание на мякоть. На ней не должно быть желтых широких прожилок. У нормально вызревшего арбуза эти прожилки в норме белые и тонкие.

Поместите мякоть в воду. Арбуз с нитратами окрасит ее за два часа в розовый или красный цвет. Также на поверхности воды может появиться пена.

Ранее бывший врач-реаниматолог и терапевт Андрей Звонков рассказал, что содержащиеся в ранних арбузах нитраты могут привести к появлению гастрита или других проблем с ЖКТ. По его словам, симптомом такого отравления может стать повышение температуры.

До этого заместитель исполнительного директора Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов заметил, что арбузы стоит покупать не раньше середины июля. По его словам, нужно покупать те ягоды, которые издают глухой звук при постукивании.