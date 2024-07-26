Ботвинья — классический рецепт холодного супа

Ботвинья известна еще с допетровской эпохи. В прошлом это было очень популярное блюдо, его даже называли царицей русских холодных супов. Со временем эта летняя закуска оказалась практически забыта. Предлагаем вспомнить старинный рецепт! Рассказываем, как приготовить ботвинью дома.

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Ингредиенты

2–3 свеклы (среднего размера);

1–2 картофелины;

1 морковь;

1 огурец;

200–300 г. редиса;

100–150 г. зеленого лука;

100–150 г. свежей зелени;

1,5–2 л кваса (желательно домашнего);

Соль и перец по вкусу;

Уксус или лимонный сок (по желанию);

Вареные яйца (по желанию).

Способ приготовления

Свеклу очистите и отварите в подсоленной воде до готовности (примерно 30–40 минут). После варки охладите и натрите на крупной терке. Бульон можно сохранить для других блюд или использовать в качестве основы.

Отварите картофель и морковь до готовности, остудите и нарежьте кубиками. Огурец, редис и зеленый лук нарежьте мелкими кусочками.

В большой миске смешайте натертую свеклу, картофель, морковь, огурец, редис и зелень. Добавьте квас и тщательно перемешайте. При необходимости добавьте соль, перец и уксус или лимонный сок по вкусу.

Дайте супу настояться в холодильнике минимум 30 минут, чтобы он хорошо охладился и все вкусы смешались. Подавайте ботвинью холодной, по желанию добавив половинки вареных яиц в каждую тарелку.

Вот дополнительная информация о ботвинье:

Калорийность — 50 ккал на 100 мл;

Время приготовления — около часа.

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