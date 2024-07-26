Ботвинья — классический рецепт холодного супа

Рецепт ботвиньи — классического холодного супа
Ботвинья известна еще с допетровской эпохи. В прошлом это было очень популярное блюдо, его даже называли царицей русских холодных супов. Со временем эта летняя закуска оказалась практически забыта. Предлагаем вспомнить старинный рецепт! Рассказываем, как приготовить ботвинью дома.
Ингредиенты
- 2–3 свеклы (среднего размера);
- 1–2 картофелины;
- 1 морковь;
- 1 огурец;
- 200–300 г. редиса;
- 100–150 г. зеленого лука;
- 100–150 г. свежей зелени;
- 1,5–2 л кваса (желательно домашнего);
- Соль и перец по вкусу;
- Уксус или лимонный сок (по желанию);
- Вареные яйца (по желанию).
Способ приготовления
Свеклу очистите и отварите в подсоленной воде до готовности (примерно 30–40 минут). После варки охладите и натрите на крупной терке. Бульон можно сохранить для других блюд или использовать в качестве основы.
Отварите картофель и морковь до готовности, остудите и нарежьте кубиками. Огурец, редис и зеленый лук нарежьте мелкими кусочками.
В большой миске смешайте натертую свеклу, картофель, морковь, огурец, редис и зелень. Добавьте квас и тщательно перемешайте. При необходимости добавьте соль, перец и уксус или лимонный сок по вкусу.
Дайте супу настояться в холодильнике минимум 30 минут, чтобы он хорошо охладился и все вкусы смешались. Подавайте ботвинью холодной, по желанию добавив половинки вареных яиц в каждую тарелку.
Вот дополнительная информация о ботвинье:
- Калорийность — 50 ккал на 100 мл;
- Время приготовления — около часа.
Посмотрите другой рецепт на нашем сайте: домашняя аджика.