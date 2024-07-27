Готовим оладьи из кабачков по классическому рецепту
Кабачковые оладьи — простое в приготовлении блюдо и по совместительству идеальный завтрак. Делимся классическим рецептом оладьев из кабачков: легко, аппетитно и ничего лишнего.
Ингредиенты
- кабачки — 2 шт.;
- яйцо куриное — 1 шт.;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- растительное масло — 3–6 ст. л. для жарки;
- соль, перец, специи — по вкусу.
Способ приготовления
- Нашинкуйте кабачки на крупной терке. Следом выложите чеснок, раздавленный в прессе, яйцо и муку. Добавьте приправы по вкусу и хорошо перемешайте.
- Разогрейте на сковороде растительное масло.
- Порционно выложите тесто на сковороду столовой ложкой, формируя тонкие оладьи. Размещайте оладьи на небольшом расстоянии друг от друга.
- Жарьте на одной стороне до появления корочки (около 1,5–3 минут), затем аккуратно переверните оладьи лопаткой и снова жарьте до золотистости.
- Выложите готовые оладьи на бумажное полотенце. Оно впитает излишки масла.
- Готовьте оладьи из кабачков, пока тесто не закончится.
Вот и все! Теперь вы знаете, как приготовить простой и сытный овощной завтрак.
- время приготовления — 30 минут;
- калорийность — 139 ккал на 100 г.