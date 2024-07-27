Готовим малосольные огурцы за сутки по простому рецепту

Малосольные огурчики — закуска, которая идеально дополнит любое блюдо: от шашлыка до вареных круп. Рассказываем, как приготовить малосольные огурцы за сутки.

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Ингредиенты

огурцы — 2 кг;

укроп — 3 зонтика;

листья вишни и смородины — по 5 шт.;

листья хрена — 3 шт.;

перец горошком — 10 шт.;

чеснок — 5 зубчиков;

соль — 2–3 ст. л.

Способ приготовления

Огурцы замочите в холодной воде на два часа, затем срежьте кончики. Зелень промойте и откиньте на дуршлаг, чтобы вода стекла. Чеснок порежьте пополам. Измельчите зелень, частично выложите на дно кастрюли. Сверху выложите огурцы и чеснок вперемешку с остатками зелени. Всыпьте перец, накройте листьями хрена. В сотейнике вскипятите воду. Вам понадобится 1 л или больше в зависимости от размера кастрюли с огурцами. Вода должна полностью покрыть овощи. После закипания всыпьте в воду соль, снимите с огня и мешайте, пока соль не растворится. Оставьте на пять минут. Залейте огурцы рассолом. Придавите тарелкой, поставьте на тарелку грузик и дайте огурцам настояться при комнатной температуре в течение суток. Затем храните в холодильнике.

время приготовления — 24 часа 30 минут (ваши 30 минут).