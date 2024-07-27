Как приготовить маринованные огурцы с помидорами: рецепт ассорти
Маринованные огурцы и помидоры — богатое витаминами и очень аппетитное сочетание. Делимся простым пошаговым рецептом заготовки.
Ингредиенты
- огурцы — 2 кг;
- помидоры — 2 кг;
- чеснок — ½ головки;
- укроп — 3–4 зонтика;
- сахар — 100 г;
- соль — 80 г;
- уксус 9% — 120 мл;
- вода — 3,7 л.
Способ приготовления
- Стерилизуйте банки и крышки.
- Промойте овощи. У огурцов срежьте кончики.
- Зелень нашинкуйте, чеснок нарежьте ломтиками. Высыпьте ингредиенты на дно банок.
- Следом выложите огурцы. Размещайте их вплотную друг к другу. Сверху выложите помидоры. Залейте кипятком. Теперь ассорти должно настаиваться полчаса.
- Перелейте воду из-под ассорти в кастрюлю. Поставьте на огонь, всыпьте соль и сахар. Кипятите две минуты, затем влейте уксус.
- Залейте ассорти маринадом. Закройте банки крышками, поставьте вверх дном, заверните в плед или полотенце. Когда заготовки остынут при комнатной температуре, их можно будет убрать в холодильник.