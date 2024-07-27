Как приготовить маринованные огурцы с помидорами: рецепт ассорти

Маринованные огурцы и помидоры — богатое витаминами и очень аппетитное сочетание. Делимся простым пошаговым рецептом заготовки.

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Ингредиенты

огурцы — 2 кг;

помидоры — 2 кг;

чеснок — ½ головки;

укроп — 3–4 зонтика;

сахар — 100 г;

соль — 80 г;

уксус 9% — 120 мл;

вода — 3,7 л.

Способ приготовления