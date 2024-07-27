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Как приготовить маринованные огурцы с помидорами: рецепт ассорти

Маринованные огурцы и помидоры — богатое витаминами и очень аппетитное сочетание. Делимся простым пошаговым рецептом заготовки.

Как приготовить маринованные огурцы с помидорами: рецепт ассорти
© Global Look Press

Ингредиенты

  • огурцы — 2 кг;
  • помидоры — 2 кг;
  • чеснок — ½ головки;
  • укроп — 3–4 зонтика;
  • сахар — 100 г;
  • соль — 80 г;
  • уксус 9% — 120 мл;
  • вода — 3,7 л.

Способ приготовления

  1. Стерилизуйте банки и крышки.
  2. Промойте овощи. У огурцов срежьте кончики.
  3. Зелень нашинкуйте, чеснок нарежьте ломтиками. Высыпьте ингредиенты на дно банок.
  4. Следом выложите огурцы. Размещайте их вплотную друг к другу. Сверху выложите помидоры. Залейте кипятком. Теперь ассорти должно настаиваться полчаса.
  5. Перелейте воду из-под ассорти в кастрюлю. Поставьте на огонь, всыпьте соль и сахар. Кипятите две минуты, затем влейте уксус.
  6. Залейте ассорти маринадом. Закройте банки крышками, поставьте вверх дном, заверните в плед или полотенце. Когда заготовки остынут при комнатной температуре, их можно будет убрать в холодильник.