Как приготовить лимонник, освежающий десерт к чаю и кофе

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Предлагаем приготовить вкусный и необычный десерт к чаепитию — лимонник. Рецепт — очень легкий, а сделать тесто — дело 15 минут.
Ингредиенты:
- сахар — 1 ст.;
- сливочное масло 82,5% — 100 г;
- мука — 1 ст.;
- куриные яйца — 3 шт.;
- сода — ½ ч. л.;
- лимон средний — 1 шт.;
- сахарная пудра — по вкусу.
Куриные яйца в миске взбить венчиком или миксером, добавить сахар, еще раз взбить. Затем всыпать соду и просеянную муку, еще раз тщательно перемешать. После этого влить жидкое сливочное масло. На мелкой терке натереть шкурку лимона. Лимонную мякоть перемолоть блендером, все вместе вмешать в тесто. Форму для выпечки смазать сливочным или растительным маслом и налить. Лимонник ставят в разогретую духовку и пекут на среднем огне 45-60 минут. Лимонник можно есть как в теплом, так и в холодном виде. Перед подачей на стол посыпать сахарной пудрой.
- Калорийность на 100 г: 307,92 ккал.
- БЖУ: 5,06/14,92/38,36.
- Время приготовления: 1,5 часа.