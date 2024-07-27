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Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Предлагаем приготовить вкусный и необычный десерт к чаепитию — лимонник. Рецепт — очень легкий, а сделать тесто — дело 15 минут.

Как приготовить лимонник, освежающий десерт к чаю и кофе
© Global Look Press

Ингредиенты:

  • сахар — 1 ст.;
  • сливочное масло 82,5% — 100 г;
  • мука — 1 ст.;
  • куриные яйца — 3 шт.;
  • сода — ½ ч. л.;
  • лимон средний — 1 шт.;
  • сахарная пудра — по вкусу.

Куриные яйца в миске взбить венчиком или миксером, добавить сахар, еще раз взбить. Затем всыпать соду и просеянную муку, еще раз тщательно перемешать. После этого влить жидкое сливочное масло. На мелкой терке натереть шкурку лимона. Лимонную мякоть перемолоть блендером, все вместе вмешать в тесто. Форму для выпечки смазать сливочным или растительным маслом и налить. Лимонник ставят в разогретую духовку и пекут на среднем огне 45-60 минут. Лимонник можно есть как в теплом, так и в холодном виде. Перед подачей на стол посыпать сахарной пудрой.

  • Калорийность на 100 г: 307,92 ккал.
  • БЖУ: 5,06/14,92/38,36.
  • Время приготовления: 1,5 часа.