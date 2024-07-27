Три простых рецепта легких летних десертов
Лето — это время ярких красок, солнца и, конечно же, легких десертов, ведь когда на улице жарко, не хочется нагружать себя тяжелыми и калорийными сладостями. Популярный фудблогер Олеся Воронова поделилась с WomanHit рецептами легких летних десертов, которые точно понравятся вам и вашим гостям.
Творожно-ягодный мусс
Освежающий и нежный десерт — то, что нужно для жарких летних дней.
Что нам понадобится:
- 300 г творога
- 200 мл сливок
- 100 г сахара
- 150 г ягод (можно использовать любые: клубнику, малину, чернику и т. д.)
- 2 ст. ложки желатина
- 3 ст. ложки воды
- Сок половины лимона
Как готовим:
В миске смешайте воду и желатин. Оставьте на 10 минут, чтобы желатин набух. Затем поставьте миску на водяную баню и разогрейте, пока желатин полностью не растворится. Постоянно помешивайте, чтобы он не свернулся.
В отдельной миске смешайте творог, сахар и лимонный сок и взбейте блендером. В отдельной миске взбейте сливки до образования плотной пены и смешайте с творожной массой. Постепенно добавляйте растворенный желатин, продолжая взбивать.
Нарежьте ягоды на небольшие кусочки и добавьте их в основную массу. Тщательно перемешайте. Готовую смесь перелейте в формы для десертов или бокалы. Поставьте в холодильник на 3—4 часа, чтобы мусс застыл. При подаче можно украсить ягодами, мятой или шоколадной крошкой.
Клубничный сорбет из замороженной клубники и банана
Идеальное лакомство для летней жары, которое можно приготовить всего за несколько минут.
Что нам понадобится:
- 2 чашки замороженной клубники
- 1 спелый банан
- Сок половины лимона
- Мед или кленовый сироп (по желанию)
Как готовим:
Положите замороженную клубнику в блендер, измельчите. Затем добавьте банан и выжмите сок половины лимона, добавьте мед или кленовый сироп для сладости и взбивайте ингредиенты до получения однородной массы. Если сорбет получился слишком жидким, добавьте еще немного замороженной клубники и перемешайте. Десерт можно подавать в стаканах, украсив сверху свежими ягодами или мятой.
Лимонный тарт с мятным кремом
Если вы любите сочетание кислого и сладкого, то этот десерт точно для вас.
Что нам понадобится:
Для теста:
- 200 г муки
- 100 г сливочного масла
- 50 г сахара
- 1 яйцо
- Щепотка соли
Для начинки:
- 4 яйца
- 200 г сахара
- Сок и цедра 2 лимонов
Для мятного крема:
- 200 мл сливок
- 100 г листьев мяты
- 100 г сахара
Как готовим:
Смешайте муку, масло, сахар, яйцо и соль, замесите тесто, заверните его в пленку и уберите в холодильник. Затем раскатайте тесто и выложите в форму для выпечки, проколотую вилкой.
Для начинки взбейте яйца с сахаром, добавьте сок и цедру лимонов. Залейте начинку на тесто и отправьте в духовку на 30 минут при 180 градусах.
А пока пирог печется, приготовьте мятный крем. Смешайте сливки, мяту и сахар, доведите до кипения и снимите с огня. Процедите, чтобы убрать мятные листья.
Когда тарт будет готов, остудите его и вылейте на него мятный крем. Поставьте в холодильник на пару часов. Ваш лимонный тарт готов.