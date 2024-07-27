Три простых рецепта легких летних десертов

Лето — это время ярких красок, солнца и, конечно же, легких десертов, ведь когда на улице жарко, не хочется нагружать себя тяжелыми и калорийными сладостями. Популярный фудблогер Олеся Воронова поделилась с WomanHit рецептами легких летних десертов, которые точно понравятся вам и вашим гостям.

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Творожно-ягодный мусс

Освежающий и нежный десерт — то, что нужно для жарких летних дней.

Что нам понадобится:

300 г творога

200 мл сливок

100 г сахара

150 г ягод (можно использовать любые: клубнику, малину, чернику и т. д.)

2 ст. ложки желатина

3 ст. ложки воды

Сок половины лимона

Как готовим:

В миске смешайте воду и желатин. Оставьте на 10 минут, чтобы желатин набух. Затем поставьте миску на водяную баню и разогрейте, пока желатин полностью не растворится. Постоянно помешивайте, чтобы он не свернулся.

В отдельной миске смешайте творог, сахар и лимонный сок и взбейте блендером. В отдельной миске взбейте сливки до образования плотной пены и смешайте с творожной массой. Постепенно добавляйте растворенный желатин, продолжая взбивать.

Нарежьте ягоды на небольшие кусочки и добавьте их в основную массу. Тщательно перемешайте. Готовую смесь перелейте в формы для десертов или бокалы. Поставьте в холодильник на 3—4 часа, чтобы мусс застыл. При подаче можно украсить ягодами, мятой или шоколадной крошкой.

Клубничный сорбет из замороженной клубники и банана

Идеальное лакомство для летней жары, которое можно приготовить всего за несколько минут.

Что нам понадобится:

2 чашки замороженной клубники

1 спелый банан

Сок половины лимона

Мед или кленовый сироп (по желанию)

Как готовим:

Положите замороженную клубнику в блендер, измельчите. Затем добавьте банан и выжмите сок половины лимона, добавьте мед или кленовый сироп для сладости и взбивайте ингредиенты до получения однородной массы. Если сорбет получился слишком жидким, добавьте еще немного замороженной клубники и перемешайте. Десерт можно подавать в стаканах, украсив сверху свежими ягодами или мятой.

Лимонный тарт с мятным кремом

Если вы любите сочетание кислого и сладкого, то этот десерт точно для вас.

Что нам понадобится:

Для теста:

200 г муки

100 г сливочного масла

50 г сахара

1 яйцо

Щепотка соли

Для начинки:

4 яйца

200 г сахара

Сок и цедра 2 лимонов

Для мятного крема:

200 мл сливок

100 г листьев мяты

100 г сахара

Как готовим:

Смешайте муку, масло, сахар, яйцо и соль, замесите тесто, заверните его в пленку и уберите в холодильник. Затем раскатайте тесто и выложите в форму для выпечки, проколотую вилкой.

Для начинки взбейте яйца с сахаром, добавьте сок и цедру лимонов. Залейте начинку на тесто и отправьте в духовку на 30 минут при 180 градусах.

А пока пирог печется, приготовьте мятный крем. Смешайте сливки, мяту и сахар, доведите до кипения и снимите с огня. Процедите, чтобы убрать мятные листья.

Когда тарт будет готов, остудите его и вылейте на него мятный крем. Поставьте в холодильник на пару часов. Ваш лимонный тарт готов.