Роспотребнадзор напомнил о правилах при выборе арбузов и дынь в связи с началом продаж бахчевых культур.

В пресс-службе подчеркнули, что торговая точка должна находиться под навесом. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части нельзя, так как в месте разреза быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Спелый арбуз имеет целостный покров. Светлое пятно на боку должно быть желто-оранжевым.

— Не забудьте тщательно вымыть арбуз, прежде чем разрезать его. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть, — следует из публикации в Telegram-канале.



Также врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала, что пациентам с диабетом и ожирением следует быть осторожными при употреблении арбузов и дынь из-за высокого содержания сахара.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в свою очередь рассказала, насколько эффективна арбузная диета.