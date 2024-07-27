Что такое сыр страчателла и с чем его едят?

Мягкие, нежные сливочные сыры можно есть круглый год. Они обладают приятной текстурой и пикантным вкусом, могут подаваться самостоятельно или в качестве составляющей блюда. Один из известных мягких сыров — страчателла. Состоит из тонких сырных нитей и жирных сливок, имеет необычное солоноватое послевкусие, усиливающее сливочную составляющую.

© Москва меняется

Кто и зачем придумал страчателлу?

Родиной мягких сыров стала Италия. Страчателлу придумали в регионе Апулия. Авторство рецепта принадлежит фермерам Бьянкини. Они занимались изготовлением сыров, и после каждого производственного цикла у них оставались небольшие кусочки. Выкидывать их стало жалко, и фермеры начались смешивать остатки со сливками. Получилась необычная закуска.

Изначально страчателла была побочным продуктом сыроварения. Сейчас это отдельный сорт со сложной технологией приготовления. В Италии сыр делают из молока буйволиц. Он обладает насыщенным сливочным вкусом. Но молоко буйволиц мало где собирают, поэтому чаще страчателлу делают из коровьего молока. Готовый сыр имеет неоднородную текстуру.

За счет простого приготовления и универсального применения страчателла получила распространение за пределами Италии. Ее подают в ресторанах и покупают у фермеров для домашних обедов. Отчаянные смельчаки пробуют сделать сыр самостоятельно.Минус у продукта один — срок годности. В идеале его нужно съедать в день приготовления. Максимум сделать это можно через сутки. Сыр не испортится, но сливки загустеют, и страчателла потеряет свою изюминку.

Особенности приготовления

Мягкие итальянские сыры готовятся по схожим рецептам. Сначала делается сырное зерно. Для этого коровье молоко медленно нагревают и вливают специальный фермент. Получается пластичный сгусток, который будет основой для приготовления сыров.

Для страчателлы сырное зерно нагревают в горячей воде. Получается пластичная масса. Ее вручную вытягивают и складывают, после чего повторяют процесс. Длинные сырные соломинки рвут на мелкие частицы.

Остается только вызревание. Для этого сырные кусочки смешивают со сливками и оставляют на несколько часов.

Готовую страчателлу подают или фасуют по герметичным контейнерам для продажи. За счет необычной текстуры и нежного вкуса сыр часто нравится даже детям. Подаваться может с разными блюдами.

Отличия от моцареллы и бурраты

В группу мягких итальянских сыров входят схожие сорта. Моцарелла готовится из того же сырного зерна. Заготовка нагревается до 90 °С и приобретает консистенцию теста. Из него делают небольшие шарики. Каждый остужают в воде или рассоле.

Буррата внешне напоминает моцареллу: это мешочек с жидким содержимым. Сырную заготовку раскатывают до состояния лепешки, кладут внутрь готовую страчателлу и завязывают. Готовый мешочек остужают в рассоле.

Все три сыра обладают насыщенным вкусом и сочетаются с разными продуктами и напитками. Только нужно учитывать нюансы подачи.

Основные сочетания

Не бойтесь, полиция гурманов не явится за вами для проверки правильной подачи страчателлы. Если вы только знакомитесь с этим видом сыра, то пробуйте разные сочетания и экспериментируйте с соусами. Например, классический дуэт — страчателла и овощи. Нарежьте тонкими ломтиками огурцы и помидоры, выложите их на блюдо и сверху смажьте сыром.

Для усиления вкуса добавляют черный перец и бальзамический уксус. Сочности блюду придает капелька оливкового масла. Страчателла самодостаточна, и ей не требуется много компонентов. Для любителей сильных ароматов есть миксы сушеных трав. Они придают приятное послевкусие и делают сыр запоминающимся.

Необычное сочетание — страчателла и сладкие фрукты. Хорошо подходит груша, персик и инжир. Для усиления контрастов вкуса фрукты карамелизируют, т. е. обжаривают в небольшом количестве сахара.

Из-за неоднородной структуры сыр не подходит для приготовления крема. Но сделать с ним десерт можно. Для этого нужно взять свежие ягоды и смешать их с сыром. Подойдет клубника, малина, смородина.

Страчателла хорошо сочетается с мясом и рыбой. Лучше всего подавать ее с пикантными сырокопчеными мясными ломтиками или анчоусами. Можно использовать страчателлу как добавку к пасте или супу. Сыр сделает блюдо сливочным.

Ужин как в Pinterest

Многим знакомы красивые сервировки с аппетитной едой. Особенно много примеров собрано в сети Pinterest. Сыр страчателла идеально подходит для воссоздания эстетики картинок. Не забудьте только о красивой посуде и скатерти.

Самый простой вариант подачи страчателлы — тосты. Поджарьте тонкие ломтики белого хлеба на небольшом огне. Сверху намажьте немного сыра. Если нужно разнообразие, то добавляют зелень или семечки льна, подсолнечника.

Можно сделать несколько тостов из разных видов хлеба. Например, возьмите ржаной и белый. Тонкие ломтики обжаривают и намазывают сыром.

Если дома есть аппарат для приготовления сэндвичей, то задействуйте его. Обжарьте один ломтик, выложите на него страчателлу и прижмите вторым ломтиком хлеба. Потом опустите крышку аппарата для обжаривания сэндвича. Подавать закуску нужно горячей.

Сделать сэндвич оригинальным можно, добавив запеченные овощи. Смажьте болгарский перец и помидор небольшим количеством масла, после чего запекайте 10–15 минут в духовке. Если есть мангал, то можно поджарить овощи на нем. Кусочки кладут на поджаренный хлеб, украшают зеленью и семечками, потом поливают страчателлой.

Привычные кабачковые блины тоже можно сделать оригинальными. Для этого один кабачок натирают на мелкой терке и смешивают с яйцом, мукой и шпинатом. Смесь обжаривают с двух сторон. Готовый блин украшают страчателлой. Можно добавить красную рыбу и микрозелень.Страчателлу нельзя использовать для приготовления соуса из-за неоднородной консистенции. Зато она отлично сочетается с разными компонентами для салатов. Так, можно нарезать три груши кубиками и слегка обжарить их на сливочном масле до мягкости. Во время жарки выделится сок.

Его переливают в отдельную миску и смешивают с небольшим количеством кисло-сладкого соуса, соевого соуса и прованских трав. На тарелку выкладывают порванные листья салата, сверху — груши и половинки черри. Всю композицию поливают соусом и аккуратно перемешивают. Сверху выкладывают страчателлу.

Если не знаете, что приготовить быстро, — сделайте сырную тарелку. В центре блюда выложите мягкие сыры, по краям — кубики твердых и полутвердых. В качестве заправки используйте мед.

Коротко о главном

Страчателла — мягкий итальянский сыр. Немного похож на моцареллу, но имеет полужидкую текстуру. Нежный насыщенно-сливочный вкус делает сыр универсальным.

Страчателла хороша в качестве самостоятельной закуски и дополнения к другим блюдам. Идеальные варианты — овощи, сладкие фрукты, сыровяленое мясо и красная соленая рыба. Страчателлу можно дополнять маслом, семечками, медом, уксусом или просто намазывать на хлеб. Подчеркнуть аромат и вкус поможет зелень.