Вкусный и полезный летний напиток: рецепт крыжовникового компота
Крыжовник богат витаминами Е и С, полезен для людей с заболеваниями сердца и нервной системы. Как приготовить из этой ягоды вкусный летний напиток? Делимся рецептом крыжовникового компота.
Ингредиенты:
500 г крыжовника (свежего или замороженного)
1–1,5 литра воды 200–300 г сахара (по вкусу)
Лимон (по желанию, для аромата)
Способ приготовления
Если вы используете свежий крыжовник, тщательно промойте ягоды, удалите хвостики и испорченные плоды. Замороженный крыжовник можно использовать прямо из морозильника.
В кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте сахарный песок и постоянно мешайте смесь. Нужно, чтобы он целиком растворился. Когда это произойдет, отправьте подготовленный крыжовник в кипящий сироп. Если хотите, можете добавить несколько ломтиков лимона — так напиток получится ароматнее.
Уменьшите огонь и варите компот на медленном огне около 10–15 минут. Ягоды должны стать мягкими, но не развариться. После варки снимите компот с огня и дайте ему остыть при комнатной температуре. Затем можно процедить компот через сито, если вы предпочитаете напиток без ягод, или оставить ягоды в компоте для более насыщенного вкуса.
Охлажденный компот можно подавать как в чистом виде, так и с добавлением льда. Он отлично утоляет жажду в жаркие дни.
Вот дополнительная информация о компоте из крыжовника:
калорийность — 40 ккал на 100 мл; время приготовления — около часа.
Ранее мы рассказывали, как приготовить маринованный чеснок.