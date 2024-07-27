Вкусный и полезный летний напиток: рецепт крыжовникового компота

Крыжовник богат витаминами Е и С, полезен для людей с заболеваниями сердца и нервной системы. Как приготовить из этой ягоды вкусный летний напиток? Делимся рецептом крыжовникового компота.

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Ингредиенты:

500 г крыжовника (свежего или замороженного)

1–1,5 литра воды 200–300 г сахара (по вкусу)

Лимон (по желанию, для аромата)

Способ приготовления

Если вы используете свежий крыжовник, тщательно промойте ягоды, удалите хвостики и испорченные плоды. Замороженный крыжовник можно использовать прямо из морозильника.

В кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте сахарный песок и постоянно мешайте смесь. Нужно, чтобы он целиком растворился. Когда это произойдет, отправьте подготовленный крыжовник в кипящий сироп. Если хотите, можете добавить несколько ломтиков лимона — так напиток получится ароматнее.

Уменьшите огонь и варите компот на медленном огне около 10–15 минут. Ягоды должны стать мягкими, но не развариться. После варки снимите компот с огня и дайте ему остыть при комнатной температуре. Затем можно процедить компот через сито, если вы предпочитаете напиток без ягод, или оставить ягоды в компоте для более насыщенного вкуса.

Охлажденный компот можно подавать как в чистом виде, так и с добавлением льда. Он отлично утоляет жажду в жаркие дни.

Вот дополнительная информация о компоте из крыжовника:

калорийность — 40 ккал на 100 мл; время приготовления — около часа.

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