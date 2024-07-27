Россиян предостерегли от покупки арбузов вдоль дорог

Из-за постоянного движения автомобилей ягоды и фрукты впитывают тяжелые металлы. Чтобы этого избежать, продавцы обязаны предпринять ряд мер предосторожности.

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В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что арбузы, которые продаются вдоль дорог, могут содержать тяжелые металлы. Такие ягоды также нельзя разрезать на месте для дегустации. Кроме того, продукция данных продавцов не проходит соответствующую санитарную проверку.

В ведомстве отметили, что для безопасных покупок торговая точка должна удовлетворять ряду обязательных требований. Прежде всего, оно должно быть огорожено, накрыто тентом. Товар также не может храниться на земле и должен убираться на ночь с открытого воздуха.

Эксперты Роспотребнадзора также сообщили, как отличить спелый арбуз от еще зеленого, а свежий от гнилого.

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