Необычный кавказский рецепт аджики

Такую аджику вы еще не пробовали: рецепт прямиком с Кавказа
Считается, что аджику делают из томатов, однако в действительности это не всегда так. На Кавказе ее изготавливают из сладкого перца.
Попробуйте эту невероятную закуску. Вот какой рецепт предлагают сами кавказцы. Возьмите четыре крупных болгарских перца, один острый зеленый перец, чайную ложку сахара, щепотку соли, пучок свежей зелени и чайную ложку молотой паприки.
Для начала очистите острый перец. Удалите плодоножки и семена, пробейте через блендер. Не забудьте защитить руки перчатками.
Очистите болгарский перец, поместите его в блендер, добавьте зелень, специи и соль. Взбейте все до однородности. Блюдо готово!
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