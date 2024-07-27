Необычный кавказский рецепт аджики

Считается, что аджику делают из томатов, однако в действительности это не всегда так. На Кавказе ее изготавливают из сладкого перца.

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Попробуйте эту невероятную закуску. Вот какой рецепт предлагают сами кавказцы. Возьмите четыре крупных болгарских перца, один острый зеленый перец, чайную ложку сахара, щепотку соли, пучок свежей зелени и чайную ложку молотой паприки.

Для начала очистите острый перец. Удалите плодоножки и семена, пробейте через блендер. Не забудьте защитить руки перчатками.

Очистите болгарский перец, поместите его в блендер, добавьте зелень, специи и соль. Взбейте все до однородности. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что морковь по-корейски с перцем придется по вкусу любителям острого. Такая закуска готовится легко и станет отличным дополнением к любому столу.

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