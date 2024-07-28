Идеальная летняя чудо-закуска: рецепт запеченных помидоров
Лето — самое время, чтобы налечь на овощи, особенно, если они выращены на собственном огороде. Вот как можно вкусно запечь помидоры, приготовив отличную летнюю закуску.
Возьмите четыре средних томата, пять ложек сухарей, небольшой пучок зелени, дольку чеснока, четыре ложки масла и соль с пряностями. Мелко порубите чеснок и зелень, отправьте их в миску. В эту же емкость введите сухари, пряности с солью и основной объем масла.
Доведите массу до однородности. Дальше вымытые и подсушенные томаты разделите на две части и смажьте приготовленным соусом. Сверху полейте маслом. Форму обмажьте маслом и выложите в нее томаты. Отправьте их в духовку и готовьте в течение 25 минут при 220 градусах.
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