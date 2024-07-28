Рецепт запеченных помидоров

Лето — самое время, чтобы налечь на овощи, особенно, если они выращены на собственном огороде. Вот как можно вкусно запечь помидоры, приготовив отличную летнюю закуску.

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Возьмите четыре средних томата, пять ложек сухарей, небольшой пучок зелени, дольку чеснока, четыре ложки масла и соль с пряностями. Мелко порубите чеснок и зелень, отправьте их в миску. В эту же емкость введите сухари, пряности с солью и основной объем масла.

Доведите массу до однородности. Дальше вымытые и подсушенные томаты разделите на две части и смажьте приготовленным соусом. Сверху полейте маслом. Форму обмажьте маслом и выложите в нее томаты. Отправьте их в духовку и готовьте в течение 25 минут при 220 градусах.

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