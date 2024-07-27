Выпечка с абрикосами: четыре рецепта для лета на даче
Сезон абрикосов в самом разгаре, но продлится не так долго. Давайте пользоваться случаем и готовить вкусную и ароматную домашнюю выпечку с этим фруктом. Мы собрали рецепты, среди которых вы найдете варианты по душе — как простые, так и посложнее.
Творожная галета с абрикосами
Ингредиенты:
Сливочное масло — 150 г
Сахар — 2-3 ст. л.
Соль — 0,5 ч. л.
Яйцо — 1 шт
Творог — 125 г
Мука — 200-250 г
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Абрикосы — по вкусу
Процесс приготовления:
Мягкое сливочное масло перетереть с сахаром и солью, разбить яйцо, добавить творог и хорошо перемешать. Просеять муку, разрыхлитель и замесить мягкое тесто.
Тесто убрать в холодильник на 30 минут.
Раскатать тесто и выложить его на пергамент.
Выложить абрикосы. Хорошо обсыпать сахаром, защепить края и выпекать при 180С 25-30 минут.
Творожный пирог с абрикосами
Ингредиенты:
Творог — 300 г
Яйцо — 3 шт
Сливочное масло — 100 г
Сахар — 150 г
Мука — 230 г
Соль — 0,5 ч. л.
Ванилин — 1 ч. л.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Абрикос — 100 г
Процесс приготовления:
В глубокой миске соединить творог, яйца, сахар и растопленное сливочное масло.
Пробить все ингредиенты погружным блендером до состояния пюре.
Добавить просеянную муку, соль, ванилин, разрыхлитель и перемешать.
Форму диаметром 20 см застелить пергаментной бумагой. Распределить тесто по форме.
Абрикосы разрезать пополам, извлечь косточки и аккуратно уложить половинки абрикосов сверху на творожную основу.
Выпекать до готовности при 180С.
Пирог с абрикосами
Ингредиенты:
150 г сливочного масла комнатной температуры
120 г сахара
140 г муки
1 яйцо
3 желтка
8-10 спелых абрикосов
миндальные лепестки
Процесс приготовления:
Духовку разогреть до 180С. Подготовить небольшую форму для выпечки, смазав ее маслом, дно на всякий случай выстелить пергаментной бумагой.
Масло взбивать с сахаром не менее 3-х минут до появления пышной белой массы. Добавить яйцо, взбить, добавить желтки, снова как следует взбить.
Вмешать муку и распределить в подготовленной форме. Сверху выложить половинки абрикосов, посыпать миндальными лепестками и коричневым сахаром, выпекать около 40 минут.
Абрикосовый пирог-перевертыш
Ингредиенты (на форму 18 см)
Для теста:
125 г масла
200 г мелкозернистого творога
180 г сахара
2 яйца
1/2 ч.л. ванильного экстракта
175 г муки
1 ч. л. разрыхлителя
Для карамели:
50 г сливочного масла
70 г сахара
Абрикосы — 6-8 шт
Процесс приготовления:
Яйца взбить с сахаром до пышной, светлой массы. Добавить сливочное масло комнатной температуры и еще раз взбить. Затем добавить ваниль, творог, перемешать и всыпать все сухие ингредиенты.
Сковороду нагреть, высыпать в нее ровным слоем сахар, убавить огонь до среднего и дать сахару расплавиться (не надо перемешивать). Следите, чтобы сахар не горел. Затем добавить сливочное масло и перемешать.
Дно разъемной формы застелить пекарской бумагой, бортики смазать сливочным маслом. Вылить на дно формы карамель, положить в нее половинки абрикос срезанной стороной вниз, заполнить форму тестом. Выпекать в заранее разогретой до 175С духовке около 45-50 минут. Готовность можно проверить лучинкой, проткнув пирог в центре, если лучинка вышла сухая и чистая, значит пирог готов.
Готовому пирогу дать постоять в форме 5-7 минут, затем тонким ножом пройтись вдоль бортика формы и перевернуть пирог на блюдо.