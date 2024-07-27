Выпечка с абрикосами: четыре рецепта для лета на даче

Сезон абрикосов в самом разгаре, но продлится не так долго. Давайте пользоваться случаем и готовить вкусную и ароматную домашнюю выпечку с этим фруктом. Мы собрали рецепты, среди которых вы найдете варианты по душе — как простые, так и посложнее.

Творожная галета с абрикосами

Ингредиенты:

Сливочное масло — 150 г

Сахар — 2-3 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Яйцо — 1 шт

Творог — 125 г

Мука — 200-250 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Абрикосы — по вкусу

Процесс приготовления:

Мягкое сливочное масло перетереть с сахаром и солью, разбить яйцо, добавить творог и хорошо перемешать. Просеять муку, разрыхлитель и замесить мягкое тесто.

Тесто убрать в холодильник на 30 минут.

Раскатать тесто и выложить его на пергамент.

Выложить абрикосы. Хорошо обсыпать сахаром, защепить края и выпекать при 180С 25-30 минут.

Творожный пирог с абрикосами

Ингредиенты:

Творог — 300 г

Яйцо — 3 шт

Сливочное масло — 100 г

Сахар — 150 г

Мука — 230 г

Соль — 0,5 ч. л.

Ванилин — 1 ч. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Абрикос — 100 г

Процесс приготовления:

В глубокой миске соединить творог, яйца, сахар и растопленное сливочное масло.

Пробить все ингредиенты погружным блендером до состояния пюре.

Добавить просеянную муку, соль, ванилин, разрыхлитель и перемешать.

Форму диаметром 20 см застелить пергаментной бумагой. Распределить тесто по форме.

Абрикосы разрезать пополам, извлечь косточки и аккуратно уложить половинки абрикосов сверху на творожную основу.

Выпекать до готовности при 180С.

Пирог с абрикосами

Ингредиенты:

150 г сливочного масла комнатной температуры

120 г сахара

140 г муки

1 яйцо

3 желтка

8-10 спелых абрикосов

миндальные лепестки

Процесс приготовления:

Духовку разогреть до 180С. Подготовить небольшую форму для выпечки, смазав ее маслом, дно на всякий случай выстелить пергаментной бумагой.

Масло взбивать с сахаром не менее 3-х минут до появления пышной белой массы. Добавить яйцо, взбить, добавить желтки, снова как следует взбить.

Вмешать муку и распределить в подготовленной форме. Сверху выложить половинки абрикосов, посыпать миндальными лепестками и коричневым сахаром, выпекать около 40 минут.

Абрикосовый пирог-перевертыш

Ингредиенты (на форму 18 см)

Для теста:

125 г масла

200 г мелкозернистого творога

180 г сахара

2 яйца

1/2 ч.л. ванильного экстракта

175 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

Для карамели:

50 г сливочного масла

70 г сахара

Абрикосы — 6-8 шт

Процесс приготовления:

Яйца взбить с сахаром до пышной, светлой массы. Добавить сливочное масло комнатной температуры и еще раз взбить. Затем добавить ваниль, творог, перемешать и всыпать все сухие ингредиенты.

Сковороду нагреть, высыпать в нее ровным слоем сахар, убавить огонь до среднего и дать сахару расплавиться (не надо перемешивать). Следите, чтобы сахар не горел. Затем добавить сливочное масло и перемешать.

Дно разъемной формы застелить пекарской бумагой, бортики смазать сливочным маслом. Вылить на дно формы карамель, положить в нее половинки абрикос срезанной стороной вниз, заполнить форму тестом. Выпекать в заранее разогретой до 175С духовке около 45-50 минут. Готовность можно проверить лучинкой, проткнув пирог в центре, если лучинка вышла сухая и чистая, значит пирог готов.

Готовому пирогу дать постоять в форме 5-7 минут, затем тонким ножом пройтись вдоль бортика формы и перевернуть пирог на блюдо.