Семь салатов из огурцов на зиму: вкуснейшие маринованные закуски

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Маринованный салат — это аппетитное угощение, которым стоит запастись впрок. Делимся подборкой 7 рецептов салатов из огурцов на зиму: от лечо до «Тещиного языка». Помните, что банки и крышки обязательно должны быть стерилизованными. Банки с горячим салатом стоит завернуть в полотенце, поставить вверх дном и оставить остывать.
Салат из огурцов, помидоров и сладкого перца
Для классического овощного трио вам понадобятся:
огурцы — 1 кг;
помидоры — 1 кг;
сладкие перцы — 3 шт.;
чеснок — 100 г;
уксус — 9%;
масло растительное — 120 мл;
сахар — 120 г; соль — 1 ст. л.
Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу, пюрируйте мякоть в блендере или проверните через мясорубку. Огурцы нарубите кружочками. Чеснок спрессуйте. Очищенный от семечек перец измельчите блендером.
Смешайте в сотейнике перцы, помидоры, чеснок. Всыпьте соль и сахар, добавьте масло. Вскипятите на среднем огне и томите 10 минут. В процессе периодически помешивайте.
Следом всыпьте огурцы, вскипятите и готовьте 5 минут. Затем добавьте уксус, перемешайте и распределите по банкам.
Салат из огурцов и моркови по-корейски
Салат по-корейски — находка для любителей пикантных вкусов. Вам понадобятся:
огурцы — 2 кг;
морковь — 500 г;
чеснок — 5 зубчиков;
сахар — 100 г;
соль — 50 г;
уксус 9% — 100 мл;
растительное масло — 100 мл;
красный молотый перец, кориандр, паприка — по 1 ч. л.
Оставьте огурцы замачиваться в холодной воде на 2 часа, затем нарубите небольшими брусками. Морковь натрите длинной соломкой. Смешайте овощи.
В отдельной миске смешайте сахар, соль, приправы. Следом выложите спрессованный чеснок. Добавьте уксус и масло, перемешайте. Залейте получившимся соусом овощи, перемешайте и оставьте настаиваться на 2 часа. Овощи должны выделить сок.
Выложите салат в банки, залейте соком. Поставьте банки во вместительную кастрюлю, прикройте крышками. Залейте водой с отступом в 1-2 см от краев банок. Кипятите 10–25 минут (чем больше банка, тем дольше нужно кипятить). Закройте банки. Остужайте при комнатной температуре в перевернутом виде.
Хрустящий салат из огурцов и капусты
Эта заготовка — настоящий витаминный коктейль. Вам понадобятся:
огурцы — 100 г;
капуста — 400 г;
лук — 100 г;
морковь — 100 г;
сахар — 1 ст. л.;
соль — ½ ст. л.;
растительное масло — 60 мл;
уксус 9% — 10 мл.
Капусту нарежьте соломкой. Засыпьте в кастрюлю, добавьте масло, уксус, сахар и соль. Перемешайте и чуть отожмите капусту. Так она пустит сок.
Морковь и огурцы нашинкуйте небольшими брусками, лук — полукольцами. Переложите к капусте и перемешайте.
Тушите смесь на среднем огне 5–7 минут. Время от времени помешивайте. Распределите салат по банкам.
Салат из огурцов с кориандром и кинзой в ореховом масле
Кориандр и кинза дарят этому салату неповторимый пряный привкус.
Вам понадобятся:
огурцы — 2 кг;
лук репчатый — 1,5 кг;
сахар тростниковый — ½ стакана;
яблочный уксус — ½ стакана;
ореховое масло — ½ стакана;
морская соль — 2 ст. л.;
кинза — 1 пучок; кориандр (семена) — 2-3 ч. л.
Огурцы нарубите кружочками, лук — кольцами. Кинзу мелко нарежьте.
Пересыпьте овощи в сотейник. Влейте уксус и масло, всыпьте кориандр, сахар, соль и кинзу. Хорошо перемешайте.
Поставьте на средний огонь, готовьте 10–15 минут после кипения (огурцы должны размягчиться). Распределите ассорти по банкам.
Лечо с острым молотым перцем
Лечо — идеальное дополнение к мясу и гарнирам. Вам понадобятся:
огурцы — 600 г;
помидоры — 300 г;
болгарские перцы — 200 г;
морковь — 50 г;
чеснок — 2 зубчика;
соль — 1 ст. л.;
сахар — 2 ст. л.;
растительное масло — 40 мл;
уксус 9% — 30 мл;
острый молотый перец — по вкусу.
Морковь и перец нашинкуйте соломкой, соедините в сковороде с маслом и жарьте 5 минут. Влейте воду (хватит 100 мл) и тушите под крышкой до мягкости. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу. Соедините томатную мякоть и чеснок в чаше блендера и взбейте до однородности.
Перелейте получившееся пюре в кастрюлю, следом всыпьте тушеные овощи. Огурцы нарубите брусками и отправьте в кастрюлю. Доведите смесь до кипения, добавьте соль, сахар, перец. Влейте уксус. Накройте крышкой, тушите на слабом огне 30 минут. Разлейте лечо по банкам.
Кубанский овощной салат
Салат с капустой и огурцами — находка для любителей хрустящих закусок. Вам понадобятся:
огурцы — 500 г;
белокочанная капуста — 1 кг;
болгарский перец — 1 кг;
помидоры — 500 г;
морковь — 300 г;
лук — 300 г;
лавровый лист — 3 шт.;
перец душистый — 4–7 шт.;
сахар — 120 г;
соль — 90 г;
уксус — 3 ст. л.;
растительное масло — 150 мл.
Нарежьте капусту соломкой, посыпьте сахаром и чуть отожмите. Морковь натрите. Измельчите огурцы, помидоры, болгарский перец и лук. Соедините ингредиенты в кастрюле. Всыпьте соль, специи, влейте масло. Теперь смесь должна настаиваться 2 часа.
Поставьте смесь на слабый огонь, вскипятите и готовьте еще 20 минут. Влейте уксус, варите еще 1 минуту и распределите по банкам.
Салат «Тещин язык»
Этот салат придется по душе любителям острых блюд.
Возьмите:
огурцы — 3 кг;
помидоры — 1,5 кг;
болгарский перец — ½ кг;
острый перец — 1 шт.;
чеснок — 1 головка;
яблочный уксус 6% — ½ стакана;
сахар — ½ стакана;
масло постное — 1 стакан;
соль — 2 ст. л.
Вымытые огурцы нарубите кружочками. Томаты обдайте кипятком, снимите кожуру. Два вида перцев нарежьте, удалив семена. Очищенный чеснок спрессуйте.
Измельчите помидоры и перцы с помощью мясорубки. Добавьте соль, сахар и масло. Соедините пюре с огурцами, поставьте на слабый огонь и готовьте 15 минут после закипания. Всыпьте чеснок, варите 5 минут и влейте уксус. Готовьте еще 5 минут. Распределите по банкам.
Теперь вы знаете, как приготовить аппетитные салаты из маринованных овощей. Благодаря разнообразию рецептов каждый читатель сможет выбрать закуску по вкусу.