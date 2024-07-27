Семь салатов из огурцов на зиму: вкуснейшие маринованные закуски

Маринованный салат — это аппетитное угощение, которым стоит запастись впрок. Делимся подборкой 7 рецептов салатов из огурцов на зиму: от лечо до «Тещиного языка». Помните, что банки и крышки обязательно должны быть стерилизованными. Банки с горячим салатом стоит завернуть в полотенце, поставить вверх дном и оставить остывать.

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Салат из огурцов, помидоров и сладкого перца

Для классического овощного трио вам понадобятся:

огурцы — 1 кг;

помидоры — 1 кг;

сладкие перцы — 3 шт.;

чеснок — 100 г;

уксус — 9%;

масло растительное — 120 мл;

сахар — 120 г; соль — 1 ст. л.

Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу, пюрируйте мякоть в блендере или проверните через мясорубку. Огурцы нарубите кружочками. Чеснок спрессуйте. Очищенный от семечек перец измельчите блендером.

Смешайте в сотейнике перцы, помидоры, чеснок. Всыпьте соль и сахар, добавьте масло. Вскипятите на среднем огне и томите 10 минут. В процессе периодически помешивайте.

Следом всыпьте огурцы, вскипятите и готовьте 5 минут. Затем добавьте уксус, перемешайте и распределите по банкам.

Салат из огурцов и моркови по-корейски

Салат по-корейски — находка для любителей пикантных вкусов. Вам понадобятся:

огурцы — 2 кг;

морковь — 500 г;

чеснок — 5 зубчиков;

сахар — 100 г;

соль — 50 г;

уксус 9% — 100 мл;

растительное масло — 100 мл;

красный молотый перец, кориандр, паприка — по 1 ч. л.

Оставьте огурцы замачиваться в холодной воде на 2 часа, затем нарубите небольшими брусками. Морковь натрите длинной соломкой. Смешайте овощи.

В отдельной миске смешайте сахар, соль, приправы. Следом выложите спрессованный чеснок. Добавьте уксус и масло, перемешайте. Залейте получившимся соусом овощи, перемешайте и оставьте настаиваться на 2 часа. Овощи должны выделить сок.

Выложите салат в банки, залейте соком. Поставьте банки во вместительную кастрюлю, прикройте крышками. Залейте водой с отступом в 1-2 см от краев банок. Кипятите 10–25 минут (чем больше банка, тем дольше нужно кипятить). Закройте банки. Остужайте при комнатной температуре в перевернутом виде.

Хрустящий салат из огурцов и капусты

Эта заготовка — настоящий витаминный коктейль. Вам понадобятся:

огурцы — 100 г;

капуста — 400 г;

лук — 100 г;

морковь — 100 г;

сахар — 1 ст. л.;

соль — ½ ст. л.;

растительное масло — 60 мл;

уксус 9% — 10 мл.

Капусту нарежьте соломкой. Засыпьте в кастрюлю, добавьте масло, уксус, сахар и соль. Перемешайте и чуть отожмите капусту. Так она пустит сок.

Морковь и огурцы нашинкуйте небольшими брусками, лук — полукольцами. Переложите к капусте и перемешайте.

Тушите смесь на среднем огне 5–7 минут. Время от времени помешивайте. Распределите салат по банкам.

Салат из огурцов с кориандром и кинзой в ореховом масле

Кориандр и кинза дарят этому салату неповторимый пряный привкус.

Вам понадобятся:

огурцы — 2 кг;

лук репчатый — 1,5 кг;

сахар тростниковый — ½ стакана;

яблочный уксус — ½ стакана;

ореховое масло — ½ стакана;

морская соль — 2 ст. л.;

кинза — 1 пучок; кориандр (семена) — 2-3 ч. л.

Огурцы нарубите кружочками, лук — кольцами. Кинзу мелко нарежьте.

Пересыпьте овощи в сотейник. Влейте уксус и масло, всыпьте кориандр, сахар, соль и кинзу. Хорошо перемешайте.

Поставьте на средний огонь, готовьте 10–15 минут после кипения (огурцы должны размягчиться). Распределите ассорти по банкам.

Лечо с острым молотым перцем

Лечо — идеальное дополнение к мясу и гарнирам. Вам понадобятся:

огурцы — 600 г;

помидоры — 300 г;

болгарские перцы — 200 г;

морковь — 50 г;

чеснок — 2 зубчика;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

растительное масло — 40 мл;

уксус 9% — 30 мл;

острый молотый перец — по вкусу.

Морковь и перец нашинкуйте соломкой, соедините в сковороде с маслом и жарьте 5 минут. Влейте воду (хватит 100 мл) и тушите под крышкой до мягкости. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу. Соедините томатную мякоть и чеснок в чаше блендера и взбейте до однородности.

Перелейте получившееся пюре в кастрюлю, следом всыпьте тушеные овощи. Огурцы нарубите брусками и отправьте в кастрюлю. Доведите смесь до кипения, добавьте соль, сахар, перец. Влейте уксус. Накройте крышкой, тушите на слабом огне 30 минут. Разлейте лечо по банкам.

Кубанский овощной салат

Салат с капустой и огурцами — находка для любителей хрустящих закусок. Вам понадобятся:

огурцы — 500 г;

белокочанная капуста — 1 кг;

болгарский перец — 1 кг;

помидоры — 500 г;

морковь — 300 г;

лук — 300 г;

лавровый лист — 3 шт.;

перец душистый — 4–7 шт.;

сахар — 120 г;

соль — 90 г;

уксус — 3 ст. л.;

растительное масло — 150 мл.

Нарежьте капусту соломкой, посыпьте сахаром и чуть отожмите. Морковь натрите. Измельчите огурцы, помидоры, болгарский перец и лук. Соедините ингредиенты в кастрюле. Всыпьте соль, специи, влейте масло. Теперь смесь должна настаиваться 2 часа.

Поставьте смесь на слабый огонь, вскипятите и готовьте еще 20 минут. Влейте уксус, варите еще 1 минуту и распределите по банкам.

Салат «Тещин язык»

Этот салат придется по душе любителям острых блюд.

Возьмите:

огурцы — 3 кг;

помидоры — 1,5 кг;

болгарский перец — ½ кг;

острый перец — 1 шт.;

чеснок — 1 головка;

яблочный уксус 6% — ½ стакана;

сахар — ½ стакана;

масло постное — 1 стакан;

соль — 2 ст. л.

Вымытые огурцы нарубите кружочками. Томаты обдайте кипятком, снимите кожуру. Два вида перцев нарежьте, удалив семена. Очищенный чеснок спрессуйте.

Измельчите помидоры и перцы с помощью мясорубки. Добавьте соль, сахар и масло. Соедините пюре с огурцами, поставьте на слабый огонь и готовьте 15 минут после закипания. Всыпьте чеснок, варите 5 минут и влейте уксус. Готовьте еще 5 минут. Распределите по банкам.

Теперь вы знаете, как приготовить аппетитные салаты из маринованных овощей. Благодаря разнообразию рецептов каждый читатель сможет выбрать закуску по вкусу.