Как сделать популярный фастфуд полезным

Гамбургер — главный американский бутерброд, который стал самым популярным блюдом сначала фастфуда Штатов, а затем и всего мира. Свой день рождения он «празднует» 27 июля. В этот день в 1900 году американский гастроном Луи Лессинг продал первый гамбургер. «Вечерняя Москва» узнала, может ли это блюдо быть полезным, несмотря на принадлежность к фастфуду, и зачем его едят спортсмены.

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Лессинг положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Так и появился гамбургер, который получил широкую известность в 1904 году на Всемирной выставке. Однако звездой американского фастфуда в тот год он не стал: жители Штатов еще долгие годы предпочитали перекусывать хот-догами, жареными цыплятами и итальянской пиццей.

Только в начале 1930-х годов гамбургер стал завоевывать сердца потребителей. Уроженец Канзаса Уолтер Андерсон основал первую сеть закусочных White Castle Hamburger, в которых гамбургеры подавались как основное блюдо. Они быстро стали набирать популярность, а затем их успеху поспособствовали сеть кафе Wimpy Grills и McDonald's. Гамбургеры стали продавать по низкой цене, при этом ускорив процесс их приготовления, что позволяло обслуживать клиентов менее чем за минуту.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова отметила, что гамбургеры являются традиционной частью питания американцев. Польза этого фастфуда зависит от его состава:

насколько качественное мясо для котлеты, какая начинка, какие соусы использованы и какой размер у готового продукта.

— Многие спортсмены, чтобы набрать нужный калораж, иногда добавляют в свой рацион бургеры и гамбургеры в том числе. Это дает хорошие результаты, поскольку такой продукт содержит белки, жиры и углеводы, — объяснила эксперт.



Однако важно понимать, что не каждый организм сможет хорошо переваривать гамбургеры на постоянной основе. Тем более что это калорийное блюдо: если человек не занимается спортом или у него низкая физическая активность, то баловать себя этим фастфудом можно только по особым случаям. В противном случае можно быстро набрать вес.

— Но и у нас традиционно многие употребляют бутерброды с мясом, с колбасой. В бургере это все-таки мясо, а не копченые колбасные изделия. Поэтому котлета считается более правильным блюдом, чем колбаса, — отметила диетолог.



Любой бургер, и гамбургер не исключение, можно сделать более полезным для здоровья и фигуры.

— Булочку можно заменить на бездрожжевой или цельнозерновой хлеб, а при приготовлении котлеты использовать аэрогриль, где не используется масло. Также можно добавить побольше овощей и уменьшить количество соуса, — порекомендовала Русакова.



Важно помнить, что не столько вреден бургер, сколько сладкие газированные напитки, которыми он запивается, добавила собеседница «ВМ».