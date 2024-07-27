Рецепт для похудения: салат с крабовыми палочками

Салат с крабовыми палочками и огурцом станет отличным дополнением к любому застолью. Салат, приготовленный по этому рецепту, получится вкусным и не навредит фигуре — всего 69 ккал на 100 граммов.

© News.ru

На четыре порции возьмите 300 г белокочанной капусты, 200 г огурцов, 200 г крабовых палочек, 30 г укропа, две столовых ложки майонеза, две столовых ложки йогурта, чайную ложку чесночного порошка, столько же паприки, тимьяна и лимонного сока, соль по вкусу.

Нашинкуйте капусту длинными тонкими полосками, выложите ее в глубокую чашку, слегка помните руками. Так капуста немного уменьшится в объеме и станет нежнее на вкус.

Огурцы нарежьте тонкой соломкой и добавьте к капусте. Крабовые палочки нарежьте тем же способом, но выложите в отдельную тарелку. Мелко нарежьте укроп и пока отложите его.

Готовим соус. Смешайте майонез с термостатным йогуртом, добавьте чайную ложку лимона и выложите к остальным ингредиентам. Добавьте сушеный чеснок. Всыпьте тимьян, добавьте соль.

Смешайте все ингредиенты салата в глубоком салатнике и добавьте соус, все тщательно перемешайте. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что виноградно-яблочный десерт отлично подойдет на полдник или станет отличным дополнением на званом ужине. Это блюдо готовится очень быстро и просто. В нем всего 92 ккал на 100 граммов. Вот его рецепт.