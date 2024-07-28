Суши со сверчками появились в ресторанах Сингапура

Суши с шелкопрядами и сверчками, мятные фрикадельки из червяков и другие новинки появились в меню сингапурских ресторанов. В начале июля в стране разрешили употреблять в еду 16 видов насекомых, передает «МИР 24».

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В списке одобренных – кузнечики, саранча, сверчки, мучные черви, медоносные пчелы и тутовые шелкопряды. Все они являются источником растительного белка и служат хорошей заменой обычному мясу.

Повара ресторанов Сингапура уже начали экспериментировать с новыми продуктами. Некоторые даже специально ездили в другие страны, чтобы научиться правильно хранить, чистить и готовить необычные ингредиенты.

Насекомых употребляют в пищу уже в 128 странах мира. В основном это жители Азии и Африки, но и в европейских ресторанах подают подобные блюда.