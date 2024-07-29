Четыре продукта, которые помогают бороться с перееданием

Некоторые продукты помогают снизить аппетит, что позволяет избежать переедания и улучшить здоровье. Врачи назвали четыре таких продукта, которые стоит включить в рацион.

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Первое в списке — авокадо. Оно богато жирными кислотами и калием, которые полезны для сердца.

Второй полезный продукт — перловая крупа: она содержит много углеводов и пищевых волокон, которые успокаивают чувство голода. Далее в списке полезных продуктов идет шпинат. Он богат витаминами и микроэлементами, а также содержит тилакоиды, способствующие уменьшению аппетита.

Натуральный йогурт также обладает плотной консистенцией, что делает его отличным вариантом для перекуса. Кроме того, он богат белком.

Как отмечают эксперты, включение этих продуктов в рацион может помочь контролировать аппетит и поддерживать здоровье, передает Pravda.ru.

В то же время врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением Одинцовской областной больницы Марина Кондратова рассказала, что для похудения рекомендуется есть продукты с низкой калорийностью, но с достаточным количеством белков, жиров и углеводов.