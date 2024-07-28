Оливковое или подсолнечное: гастроэнтеролог объяснил, какое масло полезнее

Растительное масло часто используется в готовке. Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, какое масло полезнее: подсолнечное или оливковое.

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По словам эксперта, подсолнечное масло содержит омега-6 жирные кислоты, которые повышают уровень воспаления в организме. Это, в свою очередь, увеличивает риски серьёзных заболеваний.

Между тем в оливковом масле минимум омега-6, но высокое содержание полезных для организма омега-3 жирных кислот.

"Подумайте, как часто вы используете подсолнечное масло? Может, пришла пора дать шанс оливковому? Не только в салатах, но и в приготовлении еды!"



Омега-3 также богаты рыба, морепродукты, грецкие орехи, льняное, горчичное, рапсовое масла.