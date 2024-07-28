Три простых рецепта прохладительных лимонадов

В жаркую погоду хочется чего-то холодного. Если мороженое вам уже приелось, а вода из холодильника кажется слишком скучной, на помощь придут вкуснейшие лимонады, которые легко можно приготовить дома. Повар-кондитер Екатерина Худолеева поделилась с нами лучшими рецептами.

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Лимонад на любимой газировке и мяте на скорую руку

Этот рецепт требует всего пару минут: одну на заказ еды, вторую на магические кухонные действия.

«Такой лимонад готовила мне мама в детстве. Она покупала в ближайшем магазине "Дюшес" или "Колокольчик", в эту же бутылку кидала много мяты и убирала в холодильник на несколько часов», — делится Екатерина.



В жару можно разлить по бокалам со льдом или пить прямо из бутылки. А тем, кому вкус покажется скучным, перед тем, как убрать бутылку в холодильник, повар рекомендует добавить любимые сладкие сиропы, листья малины или смородины — они тоже дадут яркий вкус.

Мохито — классическое или клубничное

Что нам понадобится:

Газированный напиток со вкусом лайма и лимона — 0,25 мл;

Лед на ¾ стакана;

Маленький пучок мяты;

Дольки лимона и лайма;

Клубника (по желанию);

Сахар (по желанию).

Как готовим:

Раздробите лед и насыпьте в высокий стакан на ¾. Между кубиками положите мяту, кусочки лайма и лимона. Залейте все газированным напитком, едва не доходя до края стакана. Если хотите разнообразить коктейль, пропустите 5—6 крупных ягод клубники и сахар через погружной блендер и добавите в напиток.

Классический лимонад

Что нам понадобится:

1 кг лимонов;

1 лимон для украшения;

150 гр сахара;

1,5 литра газированной воды.

Как готовим:

Говорят, если жизнь дает тебе лимоны, сделай из них лимонад. Так и поступим! Из килограмма лимонов выжмите весь сок и удалите косточки. Перелейте в сотейник, добавьте сахар и поставьте на средний огонь. Доведите сок до кипения и полного растворения сахара. Подождите, пока эликсир остынет и перелейте его в большой кувшин. Добавьте туда же нарезанный круглыми дольками один лимон и залейте все газированной водой. Если не будете подавать к столу в ближайшее время, закройте кувшин крышкой, чтобы не выходили газы.

Ягодный лимонад

Что нам понадобится:

150 гр любой ягоды без косточек;

150 мл лимонного сока;

100 гр сахарной пудры (или по вкусу);

Небольшой пучок мяты;

1 литр газированной воды.

Как готовим:

Взбейте ягоду, лимонный сок и сахарную пудру в блендере. Затем смешайте получившуюся массу с литром газированной воды. Подавайте в высоких стаканах, куда предварительно положите лед и пучок мяты.

Приготовить домашние лимонады несложно, причем сделать это можно из ингредиентов, которые, вероятнее всего, у вас уже есть. Так чего вы ждете? Скорее экспериментируйте с вкуснейшими напитками этого лета.