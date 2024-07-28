Самым популярным у россиян остается гамбургер а-ля бигмак. Его главная особенность заключается в соусе, который в точности повторяет рецепт знаменитой сети фастфуда. На втором месте — традиционный гамбургер с говяжьей котлетой, солеными огурчиками, помидором и листьями салата. Об этом «Газете.Ru» рассказал бренд-шеф Fоod.ru Сергей Кузнецов.

Часть россиян предпочитают добавлять новые ингредиенты — в пятерку популярных рецептов вошли гамбургер с запеченным перцем вместо помидоров и вариация блюда со свиной котлетой и сыром.

Закрывает список популярных вариантов сочный гамбургер с говядиной, который довольно быстро готовится. Его рецептом поделился Кузнецов.

«В классическом рецепте добавляют котлету из говядины — это делает бургер менее калорийным по сравнению со свиной или свино-говяжьей котлетой. В таком рецепте для соуса используются кисломолочные продукты, богатые белком, а свежие овощи добавляют блюду витаминов и клетчатки», — отметил он.



Ингредиенты на две порции:

Говяжий фарш — 250 г;

Твердый сыр — 100 г;

Майонез — 25 г;

Сметана — 25 г;

Сырный соус — 50 г;

Соленые огурцы — ½ шт;

Помидор — ½ шт;

Яблочный уксус — 12 г;

Красный лук — ¼ шт;

Репчатый лук — ½ шт;

Булочка для бургера — 2 шт;

Соевое масло — 12,5 г;

Сахар — ¼ ст. л;

Соль, перец — по вкусу;

Листья салата — по вкусу.

«Помойте помидоры, очистите и помойте лук. Подготовьте другие ингредиенты. Нарежьте кружочками помидор и соленый огурец, красный лук — тонкими кольцами. Лук нужно замариновать, чтобы он приобрел более пикантный вкус. В миску вылейте яблочный уксус, добавьте сахар, соль и положите туда кольца лука. Хорошо перемешайте и оставьте до момента выкладки ингредиентов в бургер», — объяснил эксперт.



Далее приготовьте соус: в отдельной тарелке смешайте мелко нарезанный репчатый лук с майонезом, сметаной и горчицей. Если вы не любите майонез, его можно заменить сметаной, но тогда соус будет менее плотным и его вкус будет заметно отдавать кислинкой. Чтобы этого избежать, можно добавить диетический майонез — он менее калорийный.

«Приступаем к самому важному — котлетам. Выложите фарш в отдельную миску, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Сформируйте котлеты толщиной не более 2 см и диаметром под размер булочек. Положите на тарелку и поставьте в холодильник на 40–50 минут — так они сохранят форму в процессе жарки. Разогрейте сковороду, добавьте соевое масло и обжарьте котлеты по 3–4 минуты с каждой стороны», — подчеркнул Кузнецов.



Далее смажьте одну половину булочки сырным соусом. Положите на эту сторону ингредиенты в следующем порядке: лист салата, котлета, сыр, помидор, соленые огурцы и маринованный лук. Другую половину булочки щедро смажьте соусом с репчатым луком, резюмировал повар.